Grevesmühlens größter Spielplatz wird zum W-LAN-Hotspot

Grevesmühlen

In der Stadt Grevesmühlen kann jetzt auch auf dem Kirchplatz und im Bereich der Bürgerwiese kostenlos gesurft werden. Jetzt ist dort das dafür notwendige WLAN freigeschaltet worden.

„Es ist ein Power-WLAN“, erklärte Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) beim offiziellen Start. Denn es sei der Anspruch, ein komfortables Netz zu schaffen. Nur so sei gewährleistet, dass es viele Menschen nutzen könnten. Und die Bürgerwiese wäre so ein Ort, der gut besucht wird. Dort, wo es vor allem Familien mit Kindern auf den großen Spielplatz hinzieht.

Für das WLAN mussten acht Access-Points an den Straßenlampen montiert und eine Richtfunkstrecke eingerichtet werden. Die besondere Schwierigkeit habe darin gelegen, vom Kirchplatz durch das Baum- und Strauchwerk das Netz runter auf die Bürgerwiese zu bringen, wie Christopher Schröder berichtet. Seine Firma IT Service Schröder war für diesen Teil der technischen Ausstattung im Zusammenspiel mit der Digitalen Stadt Grevesmühlen GmbH, einer Tochterfirma der Grevesmühlener Stadtwerke, zuständig.

Stadtportal „Grevesmühlen erleben“

Wer jetzt über den Kirchplatz geht oder zur Bürgerwiese kommt, der kann nach Aussage von Steffen Weihe, Projektmanager der Digitalen Stadt Grevesmühlen GmbH, den ganzen Tag über das kostenlose WLAN nutzen. Die Einwahl erfolgt über das Stadtportal „Grevesmühlen erleben“. Diese Seite liefert außerdem einen schnellen Überblick über Unternehmen und ihre Leistungen, die Einkaufsmöglichkeiten, aber auch Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen in der ehemaligen Kreisstadt.

Förderung durch „Smart Cities“

37 000 Euro hat der WLAN-Aufbau auf dem Kirchplatz und der Bürgerwiese gekostet. 90 Prozent dieser Summe werden über „Smart Cities“, einem Modellprojekt des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, gefördert. Grevesmühlen ist eine von 13 Städten dieses Projektes und hat für digitale Maßnahmen über mehrere Jahre verteilt eine Gesamtsumme von 675 000 Euro zur Verfügung.

Nach der Innenstadt mit dem Marktplatz, der August-Bebel- und der Wismarschen Straße sowie dem Gewerbegebiet Ost ist es der dritte Abschnitt, wo in Grevesmühlen über das WLAN-Netz ein kostenloses Surfen im Internet möglich ist. Weitere Bereiche sollen nach Aussage von Steffen Weihe folgen. So sind für 2022 WLAN-Netze am Bahnhof und bei den Piraten geplant. Möglicherweise auch beim Wasserlehrpfad in Wotenitz, wozu aber noch Gespräche mit dem Zweckverband geführt werden müssen. Und 2023 könnte nach Aussage von Steffen Jahnke, IT-Beauftragter der Stadt Grevesmühlen, der neue Schulcampus ein solches Netz bekommen.

Von Dirk Hoffmann