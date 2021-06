Grevesmühlens größtes Baugebiet am Börzower Weg: Damals und heute

Grevesmühlen

Der Abriss der Industrieruine am Börzower Weg läuft auf Hochtouren. Die Firma Ingwersen aus Groß Walmstorf ist mit schwerem Werkzeug und Maschinen vor Ort. Dort sollen ein Pflegeheim sowie Unterkünfte für betreutes Wohnen entstehen, auch Bauplätze sind geplant. Ende er 1960er-Jahre wurde der Standort dort errichtet.

Damals siedelte sich das Agrochemische Zentrum (ACZ) am Börzower Weg an, das sogar einen Gleisanschluss an die Verbindung Klütz–Grevesmühlen erhielt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Börzower Weges befindet sich heute das Wohngebiet West II auf dem Gelände des einstigen Kohlehandels.

Der Blick zurück, als die Silos im Außenbereich als Lager für Getreide genutzt wurden. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Nach Angaben der Stadt sind die Diakonie, die Wobag und die Firma Kervita, ein Hamburger Unternehmen, das Pflegeheime plant und errichtet, als Partner gewonnen worden. Für weitere Bauflächen werden noch Investoren gesucht, teilt die Stadt mit. Parallel zu den Abrissarbeiten laufen die Planungen, die eigentlichen Arbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen. Insgesamt sollen mehr als 150 Wohneinheiten und weitere 200 Betreuungsplätze für Senioren entstehen. Perspektivisch ist auch eine Nord-Süd-Verbindung von der B 105 zum Börzower Weg geplant. Etwa sieben Monate sind für den Rückbau vorgesehen, die Kosten belaufen sich auf rund eine Million Euro.

Lastwagen aus russischer Produktion beim Einsatz Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow