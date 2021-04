Grevesmühlen

Wer Bücher liebt, der wirft sie nicht weg. Der gibt sie höchstens weiter. Und das geht unter anderem im Antiquariat. Das gab es in Grevesmühlen bis zur Wende, mit dem Ende des Buchladens am Markt war auch das Kapitel der gelesenen Bücher beendet. Seit dieser Woche gibt es endlich wieder ein Antiquariat in der Stadt.

Die Buchhandlung Schnürl & Müller, die zu Jahresbeginn von ihrem kleinen Lädchen nahe des Marktplatzes in die großen Räume am Eingang der Wismarschen Straße zog, bietet ab sofort eine große Abteilung für Bücher an, die nicht mehr ganz neu sind, aber sich auf neue Leser freuen.

Gebrauchte Bücher von Lesern

„Die Idee gab es von Anfang an, aber es hat eine Weile gedauert, bis wir die Regale einräumen konnten“, sagt Betreiber Thomas Müller. Die Idee: Die Leser bringen ihre gebrauchten Bücher vorbei, Thomas Müller gibt sie für einen Obolus ab („Einen Euro mindestens, ansonsten kann jeder geben, was ihm die Bücher Wert sind.“), der Gewinn wird für einen guten Zweck gespendet.

„Wir haben jetzt den Platz, und weil ich genauso wie sehr viele Kunden an den Büchern hänge, kommen sie auf diese Weise in gute Hände.“ Wer seine Bücher abgeben möchte, oder einfach schauen möchte, was es dort gibt, im Rahmen der Pandemieregeln ist das möglich. Bei Fragen 03881/758478.

Von Michael Prochnow