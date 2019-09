Grieben: Feuer und Flamme für die Jugendwehr

Grieben

In welcher Kommune ist der Zusammenhalt am stärksten? In der kleinsten. Das wird in der 170 Einwohner zählenden Gemeinde Grieben besonders bei der freiwilligen Feuerwehr offensichtlich. Während in vielen anderen Kommunen keine Jugendwehr mehr existiert oder nie existiert hat, gibt es sie hier bereits seit Langem. Einwohner der Ortsteile Grieben und Zehmen haben sie 1994 unter der Leitung von Mathias Greve aus der Taufe gehoben. 2019 ist für die Nachwuchsabteilung der freiwilligen Feuerwehr also ein Jubiläumsjahr.

"Am meisten machen mir die Übungen Spaß", sagt Paula Karow (11) von der Jugendfeuerwehr Grieben. Quelle: Jürgen Lenz

25 Jahre nach Gründung der Jugendwehr macht eine der jungen Brandschützerinnen deutlich, welche Bedeutung die Nachwuchsabteilung für die Gemeinde und ihre jüngsten Bürger hat. Lory Karow sagt: „Die Kinder sind eigentlich alle in der Feuerwehr.“ Aber nicht nur die Kinder. Lory Karow ergänzt: „Jeder, der hier wohnt, ist irgendwie auch an der Feuerwehr beteiligt.“ Viele, die sich nicht als Brandschützer in der 1927 gegründeten freiwilligen Feuerwehr engagieren, machen es als Mitglied ihres Fördervereins.

Wie selbstverständlich es in der Gemeinde Grieben ist, bei der Feuerwehr mitzumachen, wird deutlich, wenn junge Brandschützer auf die Frage antworten, warum sie in der Nachwuchsgruppe sind. Der 16-jährige Tom antwortet kurz und bündig: „Es hat sich angeboten.“ In Grieben bietet es sich an.

Was gefällt Tom am meisten an der Jugendfeuerwehr? Zeltlager und Treffen mit anderen Jugendlichen.

Der Griebener Jugendfeuerwehrwart Lukas Baldeweg sagt: "Wir werden schon ein bisschen in die erwachsene Feuerwehr eingebunden." Quelle: Jürgen Lenz

Paula Karow antwortet auf die Frage, warum sie in die Jugendfeuerwehr eingetreten ist: „Meine große Schwester hat angefangen. Da bin ich auch reingegangen.“ Was gefällt der Elfjährigen aus Grieben am besten an der Jugendfeuerwehr? Sie antwortet: „Am meisten machen mir Übungen Spaß.“

„Das kleine Einmaleins des Brandschutzes“: Das lernen die zehn Mädchen und Jungen in der Griebener Jugendfeuerwehr nach Auskunft ihres Leiters Lukas Baldeweg. Acht junge Brandschützer wohnen in Grieben, einer in Zehmen, ein weiterer in der Nachbargemeinde Menzendorf.

Sie alle lernen das Abc des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistungen nicht nur beim Schlauchkuppeln und anderen technischen Übungen, sondern auch in der Theorie. Lukas Baldeweg macht sie damit vertraut, welche Aufgaben und welche Pflichten Feuerwehrmänner und -frauen haben. Der Leiter der Jugendwehr erklärt: „Wir werden schon ein bisschen eingebunden in die erwachsene Feuerwehr.“

Auch Hydrantenpflege ist bei den jungen Brandschützern angesagt. Sie halten Hydranten im Winter frei von Schnee und Eis. Außerdem helfen sie beim Müllsammeln, beim Tannenbaumverbrennen und bei anderen Veranstaltungen in der Gemeinde.

Traditionsreiche Feuerwehr Am 27. Januar 1927 gründeten 20 Männer in der Gaststätte „Zur Sonne“ die Freiwillige Feuerwehr Grieben. Vorher gab es im Ort eine Pflichtfeuerwehr. Ihre Mitglieder bauten 1870 ein Gerätehaus. 1958 eröffnete die freiwillige Feuerwehr ein neues Gerätehaus mit Schlauchturm. 1963 gründete sich eine Frauengruppe, 1994 eine Jugendfeuerwehr. 2004 folgten Aus- und Umbauarbeiten am Gerätehaus. Wehrführer ist Jens Hillbrecht. Seine Vorgänger seit 1927 waren Hans Lorentzen, Joachim Lenschow, Werner Greve, Erich Marquard, Erwin Buls, Hartwig Greve und Peter Ulrich Greve.

Die beiden 31-jährigen Katharina Baldeweg und Henry Wulf unterstützen Lukas Baldeweg bei seinem ehrenamtlichen Engagement. Katharina Baldeweg verdeutlicht, dass sich die Arbeit für den Nachwuchs nicht nur um die Feuerwehr dreht. Sie berichtet: „Letztes Jahr waren wir mit allen Kindern im Heidepark.“ Und einmal im Jahr versucht die Griebener Jugendwehr ihren Mitgliedern die Teilnahme an einem Zeltlager zu ermöglichen.

Als sich die Griebener Jugendabteilung gründete, gehörten ihr 13 Mitglieder an. Unter ihnen waren Katharina und Lukas Baldeweg.

Mathias Greve leitete die Jugendfeuerwehr viele Jahre. Später übernahm André Reinsch diese Aufgabe. Auf ihn folgte Lukas Baldeweg.

