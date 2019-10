Grieben: Immer mehr neue Windräder in Sicht

Grieben/Schönberg

Es werden immer mehr. Zuerst sollten es zwei Windenergieanlagen sein, die in einem Gebiet unweit von Menzendorf, Grieben, Papenhusen und Blüssen gebaut werden. Das war 2018 der Antrag einer ortsfremden PZWK Grundstücksverwaltungs mbH & Co. KG. „Derselbe Antragsteller hat diesen Antrag auf Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen auf nun vier Windkraftanlagen erhöht“, erklärt das Amt Schönberger Land. Damit aber nicht genug. Nach Auskunft des Griebener Bürgermeisters Frank Lenschow (parteilos) kommt noch ein Antrag auf drei weitere Windräder hinzu – zwei auf dem Gebiet der Gemeinde Grieben, eine auf dem Territorium von Menzendorf. Das wären dann insgesamt sieben neue Anlagen mit einer Höhe von bis zu 210 Metern.

Höher als die größten Windräder bei Schönberg

Zum Vergleich: Die BayWa r.e. GmbH ließ in den vergangenen Monaten unweit von Schönberg acht Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 184,40 Metern bauen. Sie ersetzen sieben deutlich kleinere Windräder. Noch in diesem Jahr sollen sie in Betrieb gehen. Die BayWa r.e. GmbH ist ein Tochterunternehmen des BayWa-Konzerns mit Hauptsitz in München.

Anlagen werden immer größer Höchstmögliche Erträge: Das ist das Ziel von Unternehmen, die in Windenergie investieren. Anlagen, die sie bauen lassen, sind heute deutlich höher als noch vor wenigen Jahren. Der Grund: Mit größerer Höhe werden in der Regel die Windverhältnisse besser. Ungebremst von der Umgebung, weht der Wind nicht nur stärker, sondern auch konstanter.

Die Gemeinde Grieben ging 2018 noch davon aus, dass zwei Windräder vom Typ Eno 126 in der Gemarkung Menzendorf gebaut werden. Nach Auskunft des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg beantragt die PZWK Grundstücksverwaltungs mbH & Co. KG jetzt den Bau und Betrieb von drei Anlagen des niederländischen Herstellers Lagerwey, Typ L-147, mit einer Gesamthöhe von 199 Metern und den Bau und Betrieb eines Windrades des deutschen Herstellers Enercon, Typ E-138, mit einer Gesamthöhe von 210 Metern.

Nachbargemeinde äußert keine Bedenken

2018 wandten sich die Gemeinden Menzendorf und Grieben mit Stellungnahmen gegen den Bau von zwei Anlagen. Keine Bedenken äußerte dagegen die Gemeinde Stepenitztal, zu der Blüssen und Papenhusen gehören.

Die Griebener Gemeindevertreter haben ihr Nein jetzt auf die vier Anlagen erweitert. Die Kommune kann allerdings nur eine Stellungnahme abgeben. Sie entscheidet nicht darüber, ob die Pläne für immer mehr Windkraftanlagen in der Region Wirklichkeit werden. Genehmigungsbehörde ist das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg.

„Positive Stellungnahme vom Planungsverband“

Frank Lenschow sagt: „Es gibt eine positive Stellungnahme vom Planungsverband.“ Tatsächlich hat sich das Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg mit dem Antrag für vier Windräder nahe Menzendorf, Grieben und Papenhusen beschäftigt. Es verweist darauf, dass sich das Baugelände in einem geplanten „Windeignungsgebiet Menzendorf“ befinde. Der Entwurf einer Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms sieht das 94 Hektar große „Windeignungsgebiet“ vor. Noch existiert es nicht. Die Änderung ist nicht beschlossen. Das Amt argumentiert aber mit dem Verweis auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Schwerin: Bei dem derzeitigen Verfahrensstand handelt es sich um „verfestigte Ziele der Raumordnung.“ Das Amt zieht den Schluss, dem Bau und Betrieb der vier Anlagen würden keine Ziele der Raumordnung entgegenstehen. Damit werde aber einer Prüfung durch die Genehmigungsbehörde nicht vorgegriffen. Das Amt erklärt auch, die landesplanerische Stellungnahme gelte nur so lange, wie sich „die Beurteilungsgrundlagen für das Projekt nicht wesentlich ändern.“

Grieben will Tiere und Menschen schützen

Die Gemeinde Grieben argumentiert, eine Genehmigung der vier Anlagen sei „insbesondere im Hinblick auf artenschutzrechtliche Belange zu versagen.“ Die im Genehmigungsverfahren gemachten Angaben eines Gutachters seien veraltet. Erhebungen vor Ort und Feststellungen zu den tatsächlich vorhandenen Tieren habe es nicht gegeben, heißt es in der Stellungnahme von Grieben. Deshalb könne das Gutachten gar keine Feststellungen dazu machen, wie sich die Anlagen auf die Tiere auswirken. Auch werde sowohl im Gutachten als auch im Antrag völlig ausgeblendet, dass Grieben bereits durch vorhandene und geplante Infrastrukturprojekte wie die A 20 und die Windkraftanlagen östlich von Schönberg betroffen sei. Das Kriterium einer „Vermeidung erheblich beeinträchtigender Umfassungen von Siedlungen“ sei nicht ausreichend berücksichtigt worden, erklärt die Gemeinde Grieben weiter. Sie warnt, es sei davon auszugehen, dass die Einwohner von den geplanten Windrädern zusätzlich erheblich belastet werden.

