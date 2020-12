Grieben: So ist Weihnachten im Stall wirklich

In früheren Zeiten war das Weihnachtsfest für Tiere etwas Besonderes. „Das Vieh nimmt bei uns zu Lande an der Weihnachtsfreude teil, wie ja das enge Band, das unseren mecklenburgischen Bauern mit seinem Vieh verbindet, in heimischen Bräuchen oft ergreifenden Ausdruck findet“, schrieb der Heimatkundler Richard Wossidlo 1930. Nach Auskunft der Museologin Heidemarie Frimodig war es Brauch, dem Vieh besonders gutes Futter zu geben. Hunde und Katzen bekamen Brot, das auf beiden Seiten mit Butter bestrichen war. Obstbäumen wollte man etwas Gutes tun, indem man sie mit Wurstwasser begoss oder eine Münze in die Rinde steckte. Weihnachtsbäume wurden mit Äpfeln dekoriert. Bauern stellten ein Licht auf die Diele. Es war ein Zeichen dafür, dass mit Jesus Christus das „Licht der Welt“ auf die Erde gekommen war.