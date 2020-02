Griechisches Restaurant in Grevesmühlen wechselt den Besitzer

Grevesmühlen

Die Gerüchteküche brodelte schon lange und die Spatzen pfiffen verschiedene Sachen von den Dächern – von „der Grieche wird verkauft“ bis „das Restaurant schließt komplett“ war alles dabei. Nun ist es offiziell: Der beliebte Besitzer des griechischen Restaurants „ Athen“ in der August-Bebel-Straße, Pascal, gibt sein Lokal aus gesundheitlichen Gründen an einen Jüngeren ab.

32 Jahre ist sein Nachfolger. Er ist Grieche, kommt aus der Nähe von Lübeck und will das Restaurant gemeinsam mit seiner Frau übernehmen und es genau so, wie es jetzt ist, weiterführen. Mehr verrät Pascal noch nicht. „Ich werde beide noch eine längere Zeit begleiten“, sagt er. Ab Sommer wollen er und seine Frau Elena sich zur Ruhe setzen.

Beginn war in der Bahnhofstraße

Seit 28 Jahren ist Pascal eine Institution in Grevesmühlen. Als gelernter Schlosser und selbstständiger Blumenhändler kam der 60-Jährige 1992 nach Grevesmühlen und eröffnete in der Bahnhofstraße sein griechisches Restaurant. „Unsere Kunden schwärmen noch heute von der Zeit“, erzählt er lächelnd.

Vor 13 Jahren siedelte er in die August-Bebel-Straße um. Zunächst verkaufte er nur Eis und Pizza, da sein Pachtvertrag in der Bahnhofstraße noch für ein Jahr lief und er das Restaurant dort weiterführte. „Ich merkte, dass die italienischen Sachen sehr gut ankamen“, erinnert er sich. Als er sein Unternehmen komplett in die August-Bebel-Straße verlegte, behielt er sowohl die griechische als auch die italienische Küche bei.

Bis vor knapp einem Jahr konnten die Kunden zwischen Gyros und Souvlaki oder Pizza und Pasta wählen. Doch seine Gesundheit erlaubte es nicht mehr, dem Stresslevel standzuhalten. „Wir mussten die Speisekarte radikal reduzieren und ich kehrte zu meinen griechischen Wurzeln zurück“, umschreibt er.

Zum Abschied deutsch-griechische Feier

Für die jahrelange Treue seiner Kunden möchte sich Pascal ausdrücklich bedanken. „Ich freue mich, dass das Restaurant in der Familie bleibt.“ Familie allerdings nicht im eigentlichen Sinne. „Wir haben den neuen Besitzer aufwachsen sehen. Er kommt aus unserer Nachbarschaft“, sagt er.

„Wir blicken zufrieden und glücklich auf unsere Zeit zurück“, spricht er auch für seine Frau. Beide gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ab 1. März ist der neue Besitzer für die Geschäfte verantwortlich. Das derzeitige Personal wird weitestgehend übernommen, zwei neue Kollegen bringt er mit.

„Es tut weh“, gibt Pascal zu. Aber Gesundheit gehe nun vor. Zum endgültigen Abschied der Pascal-Ära wird es für die Gäste voraussichtlich im April noch einen deutsch-griechischen Abend geben.

