Grill-Imbiss in Gressow an der B105 trotzt Corona und Straßensperrung

Es ist gegen 14 Uhr – später Mittag oder früher Nachmittag, ganz wie man es nimmt. Es fühlt sich schon nach Sommer an. Die Bänke vor dem Grillimbiss, Ortseingang Gressow, direkt an der B 105 sind gut gefüllt. Die Hälfte derer, die dort gerade schmausen, sind Leute, die zum ersten Mal da sind. Es gibt auf dem Holzkohlegrill Gebrutzeltes, selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und noch vieles mehr.

Laufkundschaft würde man das nennen, wenn man in der Stadt wäre. In diesem Fall ist es B105-Kundschaft. Mecklenburger und Touristen, die auf dem Weg von Wismar nach Grevesmühlen oder umgekehrt vorbeifahren. „Viele, die einmal hier waren, kommen wieder“, sagt Renate Moldenhauer (63).

Renate Moldenhauer mit Stammgast aus Gressow. Er steht besonders auf ihren selbst gebackenen Kuchen, wie er verrät. Seinen Namen will er nicht verraten. Quelle: Annett Meinke

Es bleibt kompliziert

Die Wismarerin betreibt den aus Feldsteinen gemauerten Imbiss am Ortseingang von Gressow seit 2003. Die Wochen der harten Kontaktbeschränkungen wegen der Pandemie im Frühjahr 2020 waren auch für sie eine Herausforderung. Auch wenn sie letztlich, sagt sie dann, irgendwann von der Sehnsucht der Einheimischen nach einer Pause von den selbst gekochten Mahlzeiten profitierte. „Als noch alles andere geschlossen war, bekam man bei mir eine Wurst oder ein Bauernfrühstück mit Spiegelei. Alles mit Maske und Sicherheitsabstand“, sagt sie.

Dennoch, es war eine komplizierte Zeit, und sie ist es immer noch. Denn der Grillimbiss ist im Moment die einzige Einnahmequelle der Familie Moldenhauer. Renate Moldenhauers Mann, Uwe Moldenhauer (65), hat sein eigenes Geschäft. Er betreibt in Wismar normalerweise die Cafeteria des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

Seitdem im März aufgrund der Pandemie die Schulen schlossen, ist auch seine Cafeteria zu. Nun sagt er, ist er der „Praktikant“ seiner Frau. Er hilft ihr, wenn sie Hilfe braucht, repariert vieles, was länger liegen geblieben ist, räumt auf. Weil er sein Geschäft komplett schließen musste, erhält er keinen staatlichen Zuschuss, nur Hilfe zur Lebenserhaltung.

B-105-Vollsperrung bis Mitte Juli

Von den Asphaltarbeiten auf der Bundesstraße nebenan, erzählt Renate Moldenhauer, erfuhr sie zum ersten Mal, als vor Tagen plötzlich Arbeiter die Schilder für die Sperrung an der Straße aufstellten. „Ich bin aus allen Wolken gefallen“, sagt sie. Sie rief sofort ihren Mann an. „Der konnte es erst auch gar nicht glauben.“ Ausgerechnet jetzt, wo der Sommer gerade Fahrt aufnimmt und die ersten Urlauber wieder nach Nordwestmecklenburg kommen.

Und dennoch lässt sich Renate Moldenhauer nicht entmutigen. „Mein Imbiss bleibt in jedem Fall erst einmal offen“, sagt sie. Vor allen Dingen setzt sie wie auch in der Corona-Zeit auf die Einheimischen, die die ausgeschilderte Umleitung nehmen und dann in Gressow wieder auf die B 105 fahren oder von ihr hinunter.

Ob ihre „Stammtouristen“, die jetzt gerade die Ostsee und in jedem Jahr ihren Imbiss besuchen, auch diese Umleitung wählen oder den Bereich weitläufig auf der Autobahn umfahren, weiß sie natürlich nicht. Ob neue Touristen sie in den kommenden Wochen entdecken, kann auch niemand sagen.

Renates Grillimbiss bleibt offen Gegrilltes vom Holzkohlegrill am Ortseingang Gressow, an der B 105 (zwischen Wismar und Grevesmühlen) gibt am von Montag bis Freitag, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, am Sonnabend in der Zeit von 10.30 Uhr bis 18 Uhr und Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr.

Futtern wie bei Muttern

Doch was auch immer passiert, Renate Moldenhauer setzt unbeirrt weiter darauf, dass Bratklops, Rühreier, Bratkartoffeln, die originale Thüringer Bratwurst, all das, was bei ihr auf dem großen Holzkohlegrill brutzelt, was sie nach dem Motto „Futtern wie bei Muttern“ herstellt, samt des leckeren, selbst gebackenen Kuchens, einfach zieht.

„Nur wenn es gar nicht mehr lohnen würde“, sagt sie, „wenn es teurer wird, den Imbiss offenzuhalten, als ihn zu schließen, dann mache ich während der Bauarbeiten dicht.“

Von Annett Meinke