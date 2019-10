Grippe, Depression, Rücken: Nordwestmecklenburger sind länger krank als die meisten Deutschen

Wismar/Grevesmühlen

Nordwestmecklenburg ist spitze – im Kranksein. Denn Erwerbstätige aus dem Kreis haben sich im Jahr 2018 durchschnittlich 23,42 Tage arbeitsunfähig gemeldet. Damit waren sie deutlich häufiger krank als die meisten anderen Bundesbürger – der deutschlandweite Schnitt liegt bei 18,3 Krankheitstagen je Arbeitnehmer. Das geht aus aktuellen Auswertungen des Barmer-Gesundheitsreports 2019 hervor.

„Die Menschen aus unserer Region waren im letzten Jahr über fünf Tage und damit eine ganze Arbeitswoche länger krankgeschrieben als der durchschnittliche Bundesbürger. Das sind alarmierend hohe Zahlen“, sagt Guido Schwanke, der als neuer Regionalgeschäftsführer die Barmer in Wismar seit dem 1. Juli kommissarisch leitet.

Grippe , Schnupfen und Co. als häufigste Diagnose

Der häufigste Grund für eine Krankschreibung waren in Nordwestmecklenburg Atemwegserkrankungen. Fast jeder zweite Arbeitnehmer war im Vorjahr von einer Erkältung oder einem grippalen Infekt betroffen. „Das ist wenig überraschend. Die heftige Grippe- und Erkältungswelle Anfang letzten Jahres zeigt sich in den Zahlen. Durchschnittlich 4,3 Tage blieben Beschäftigte aus Wismar, Grevesmühlen und der Umgebung wegen Husten, Schnupfen oder Grippe zu Hause“, so Schwanke.

Hoher Krankenstand in Nordwestmecklenburg Der Krankenstand im Kreis Nordwestmecklenburg lag 2018 bei 6,4 Prozent. Das heißt, dass von 1000 Beschäftigten in der Region an einem Tag 64 krankheitsbedingt im Job fehlten. Für Gesamtdeutschland betrug der Krankenstand 5,01 Prozent, in ganz Mecklenburg-Vorpommern 6,09 Prozent. Im bundesweiten Vergleich sind Menschen mit psychischen Krankheiten am häufigsten in Stralsund, im Kreis Kusel, Flensburg und an vierter Stelle in Wismar krankgeschrieben. Die Krankheiten mit den längsten Fehlzeiten im Kreis Nordwestmecklenburg sind mit 5,42 Tagen je Arbeitnehmer Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems, psychische und Verhaltensstörungen (4,23 Tage) und Krankheiten des Atmungssystems (3,42 Tage). Für die Auswertungen zu Arbeitsunfähigkeiten wurden im Barmer-Gesundheitsreport 19 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus Mecklenburg-Vorpommern analysiert. Für den Kreis Nordwestmecklenburg wurden die Daten von rund 6700 Erwerbstätigen ausgewertet.

Das geht auch aus dem Jahresbericht des Landesgesundheitsamtes (Lagus) mit Sitz in Rostock hervor. Für das Jahr 2018 wurden aus MV insgesamt 21 089 Fallmeldungen an das Lagus übermittelt, was im Vergleich zu 2017 mit 14 245 Erkrankungen einer Zunahme um rund 48 Prozent entsprach. „Ursächlich dafür war insbesondere das extrem hohe Aufkommen an Influenza-Erkrankungen im ersten Quartal 2018, in welchem bereits 10 992 Fälle registriert wurden. Insgesamt sind die Fallzahlen von Influenza-Erkrankungen von 3544 Fällen im Jahr 2017 auf 11 711 im Jahr 2018 gestiegen, was mehr als einer Verdreifachung entspricht“, heißt es im Bericht.

Der Kreis Nordwestmecklenburg sei zwar 2018 am wenigsten betroffen gewesen, wobei die Dunkelziffer nicht erfasster Infektionen bei der Interpretation der Werte laut Bericht nicht unterschätzt werden dürfe.

Das Lagus sammelt mit der sogenannten ARE-Überwachung meldepflichtige Erkältungskrankheiten. Diese Überwachung findet jahresübergreifend von der 40. Bis zur 15. Kalenderwoche statt – also in der Zeit, in der die Wahrscheinlichkeit eines grippalen Infektes oder einer Influenza am größten ist. In den nächsten Tagen werden die ersten Zahlen des neuen Überwachungszyklus erwartet.

Rückenschmerzen: häufiger bei Menschen auf dem Land

In Nordwestmecklenburg litten auch viele Menschen im vergangenen Jahr an Rückenschmerzen, Verletzungen und Vergiftungen. Wegen Rückenleiden fielen Beschäftigte im Schnitt sogar 5,62 Tage aus, verletzungsbedingt waren es 2,88 Tage. „Bei Rückenschmerzen deuten sich im Vergleich tendenziell höhere Fehlzeiten in ländlichen Gebieten an. Ursache könnte sein, dass Menschen hier häufiger körperlich belastenden Tätigkeiten nachgehen als in städtischen Räumen. Bei Verletzungen scheint ein ähnlicher Zusammenhang zu bestehen“, erklärt Barmer-Regionalchef Schwanke.

Depressionen: Trauriger Spitzenplatz für Wismar

Besonders auffällig sind im Kreis auch die langen Fehlzeiten aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen. Arbeitnehmer aus Nordwestmecklenburg fielen im Schnitt 4,23 Tage (Bund: 3,47 Tage) wegen Angststörungen, Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen aus. Beschäftigte aus Wismar waren durchschnittlich sogar 5,18 Tage wegen einer psychischen Krankheit krankgeschrieben. Im bundesweiten Fehlzeiten-Ranking landete die Hansestadt damit auf einem traurigen vierten Platz. „Aus unseren Daten wissen wir, dass psychische Erkrankungen vermehrt in Städten auftreten, was möglicherweise durch einen stressigen Lebensstil im Unterschied zum Leben auf dem Land begründet ist“, interpretiert Guido Schwanke.

Das könne jedoch höchstens die Erklärung für die Diskrepanz der Fehltage zwischen Wismar und den ländlicheren Teilen des Kreises sein. „Zumal ich viele Städte kenne, die sehr viel anstrengender sind als Wismar“, so Schwanke weiter.

Kasse fordert gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen

„Vor dem Hintergrund der überdurchschnittlich hohen Fehlzeiten sollte Prävention in den Betrieben vor Ort ein wichtiges Thema sein“, fordert Guido Schwanke. Viele Unternehmen seien hier auf einem guten Weg, eine gesundheitsfördernde Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeiter zu schaffen. Insbesondere Angebote über den Betrieb könnten dazu beitragen, dass Menschen ihre Lebensgewohnheiten nachhaltig ändern. „Viele brauchen die Motivation von außen, um den inneren Schweinehund zu überwinden“, so Schwanke.

