Grippeschutz: Nordwestmecklenburgs Gesundheitsamt hat noch genügend Vorräte

Grevesmühlen/Wismar

Während Arztpraxen und Apotheken in Grevesmühlen Alarm schlagen, weil der große Andrang in den vergangenen Wochen dazu geführt hat, dass keine Grippeimpfungen mehr zur Verfügung stehen, bietet das Gesundheitsamt noch Impfungen an. Wie die Nachfrage bei der Kreisverwaltung ergab, seien im Gesundheitsamt noch genügend Impfdosen vorhanden.

Der Bestand sei entsprechend der Erfahrungen aus den Vorjahren angelegt worden, teilt dein Sprecher der Behörde mit. „2019 wurden etwa 550 Impfungen vorgenommen. Wegen der diesjährigen Empfehlung für Risikogruppen, sich impfen zu lassen, haben wir für dieses Jahr mit einem Sicherheits-Aufschlag auf diese Zahl geplant.“

Anzeige

So können sich Nordwestmecklenburger impfen lassen

Um sich eine Grippeschutzimpfung abzuholen, ist in diesem Jahr eine telefonische Voranmeldung (03841 / 3040-5310 bzw. -5364) notwendig. Die Sprechzeiten am Standort Wismar sind donnerstags in der Zeit von 8-11.30 Uhr (nur Grippeimpfungen) und von 14-17.30 Uhr. Patienten müssen dazu die Chipkarte/Gesundheitskarte und den Impfausweis mitbringen. Außerdem muss eine Einverständniserklärung ausgefüllt werden. Das Gesundheitsamt bittet darum, sich diese vorher auszudrucken und sie aufgefüllt mitzubringen. Man findet sie unter dem Link oben. Zu finden ist die Erklärung auf der Internetseite des Landkreises.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Michael Prochnow