Wismar

Kleiner Piks, große Wirkung: Im Corona-Herbst lassen sich viele Menschen auch gegen die echte Grippe, die Influenza, impfen. Möglichkeiten dazu bieten nicht nur Hausärzte, sondern auch Betriebsärzte und das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg. Während Hausärzte schon klagten, ihnen gehe der Impfstoff aus, sei im Gesundheitsamt noch genügend vorhanden.

Bei den Gesundheitsämtern der Kreise stehen nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales mehr als 20 000 Impfdosen bereit. Die Mehrzahl der Schutzimpfungen findet nach den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre aber bei den Hausärzten statt.

Gesundheitsamt hat Impfstoff nachbestellt

Wie viele Impfdosen das Gesundheitsamt in Wismar genau vorrätig hat, will die Behörde nicht sagen, nur: „Es ist ausreichend Impfstoff für die Grippesaison 2020 vorrätig. Der Bestand wurde entsprechend den Erfahrungen aus den Vorjahren angelegt.“ Im vergangenen Jahr seien 550 Patienten gegen die Influenza geimpft worden. Auch dass der Impfstoff in diesem Jahr knapp werden könnte, befürchtete das Gesundheitsamt noch vor ein paar Wochen nicht, musste den neuen Impfstoff aber auch schon einmal nachbestellen.

Impfsprechstunde Die Impfsprechstunde im Gesundheitsamt in Wismar findet aktuell immer Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr und nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung ausschließlich bei gesunden Personen statt. Anmeldung unter Tel. 03841/3040 5310 oder -5364. Der Landkreis weist allerdings darauf hin, dass auch jeder Hausarzt – sofern er noch Impfstoff vorrätig hat – gegen die Influenza impft.

Amtsarzt Wolfgang Harrandt berichtet, dass in der vergangenen Woche an den Standorten in Wismar und Grevesmühlen jeweils 73 Menschen geimpft wurden. „Bei einigen Hausärzten war der Impfstoff schon knapp geworden. Dann schicken sie ihre Patienten ins Gesundheitsamt“, so Harrandt. Generell empfiehlt das Amt aber, es zunächst beim Hausarzt zu versuchen.

Gesundheitsamt empfiehlt Grippeschutzimpfung bestimmten Risikogruppen

Bisher sei die Zahl der durchgeführten Grippeimpfungen im Gesundheitsamt auf dem Niveau der Vorjahre. „Es ist noch keine signifikante Änderung erkennbar“, heißt es. Impfen lassen sollten sich laut Gesundheitsamt vor allem ältere Menschen und solche, die aus gesundheitlichen Gründen besonders schwere Auswirkungen einer Grippe befürchten müssen, zum Beispiel durch chronische Atemwegserkrankungen. Wer täglich mit solchen Menschen zu tun, zum Beispiel in der Pflege, solle auch über eine Impfung nachdenken.

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) geht allerdings weiter und forderte bereits im Oktober, dass sich jeder gegen die Grippe impfen lassen sollte. Auch viele Hausärzte plädieren dafür.

Der Hintergrund: Käme zur Corona-Pandemie auch noch eine heftige Grippe-Saison hinzu, würden das Gesundheitssystem und Kliniken entlastet. Zudem könnten gefährliche Doppelinfektionen vermieden werden. In MV rollt die Grippewelle meist Ende Februar bis Anfang März an. Da die Grippeimpfung im Allgemeinen für ein halbes Jahr Schutz bietet, sei im Oktober und November die beste Zeit für die Impfung, um bis dahin Sicherheit zu haben, betonte auch Stefan Zutz, Vorsitzender des Hausärzteverbandes MV.

Durch Corona-Abstand treten auch andere Infektionskrankheiten in den Hintergrund

Mit Blick auf einen Corona-Impfstoff, der laut Bundesregierung voraussichtlich ab kommendem Jahr zur Verfügung stehen soll, plädiert Nordwestmecklenburgs Amtsarzt Wolfgang Harrandt zudem, zunächst Pflege- und Klinikpersonal zu impfen. Eine Beobachtung hat er außerdem gemacht: Während der vergangenen Monate habe es nicht so viele meldepflichtige Infektionskrankheiten gegeben wie in den Vorjahren. Abstand hilft.

Von Michaela Krohn