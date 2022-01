Größer, breiter, tiefer - Für wen ist die Marina Boltenhagen?

Boltenhagen

Die Lage der Marina Boltenhagen ist nahezu perfekt. Sehr gut geschützt zwischen den Häfen in Schleswig-Holstein und Wismar, vor allem Rostock und den vorpommerschen Häfen gelegen, gute Anbindung an Boltenhagen. Aber die Marina ist für Leute gedacht, die dort mit großen Booten schnell viel Geld ausgeben sollen. So ist nicht nur die Marina baulich angelegt –eben ein typisches Investorenprojekt. Viel Platz für viele lange und breite. Viel verschenkter Platz für 9- bis 10-Meter-Boote. Viel Platz für Statussymbole am Steg, statt für Boote, mit denen viel gesegelt wird. Und so ist dort auch ein wenig die Atmosphäre. Wer mit einem großen Boot nach viel Geld aussieht, hat im wahrsten Sinne Vorfahrt.

Im Sommer 2020 war ich dort mit einem 9-Meter-Boot. Wir haben platzsparend parallel zum Steg angelegt, weil der Hafen recht voll und dort keine Box mit Schwimmsteg und viel Platz war. Und wurden gleich verscheucht, weil bald eine größere Yacht kommen würde. Die kam dann auch. Ca. 45 Fuß, viel Lärm vom Bugstrahlruder, die Dame mit Handy in der einen und Sektglas in der anderen Hand. Ein offensichtlich gestresster Skipper, wohl alles noch recht neu. Schnell waren auch Leute von der Hafenverwaltung da, um Leinen anzunehmen und das Boot an den Steg zu bekommen.

Bis vor wenigen Jahren hatte der Hafenmeister dort einen legendär schlechten Ruf als unfreundlich und ruppig. Auch jetzt noch in Seglerforen im Internet nachzulesen. Es wird jetzt ordentlich Werbung gemacht mit der neuen, kundenfreundlichen Leitung des Hafens durch ein junges Paar (Sejlerens – Das Hafenmagazin – 2020).

Und auch die Preise sind so, dass „Otto Normalsegler“, der ja ohnehin meist ein größeres Portemonnaie hat als „Otto Normalbürger“, nur so lange dort bleibt, wie es unbedingt nötig ist.

Viele touristische „Sehleute“ auf der Promenade, wenig Seglerleben und Segleratmosphäre auf den Stegen und der Promenade. Vor der Gaststätte mehr Cocktail als Bier. Ein wenig Schickimicki.

Es ist davon auszugehen, dass ein sehr hoher Anteil der Boote, die dort länger oder gar dauerhaft liegen, nicht Eignern aus dem Land MV gehören, die Eigner übers Jahr nur kurz da sind und die allermeisten Arbeiten ums Schiff gegen Bezahlung machen lassen.

Nichts für einheimische Segler, die mit begrenztem Budget eine gemütliche Atmosphäre mit einem vertrauten seglerischen Miteinander suchen und die eine und andere Reparatur an ihren nicht mehr ganz neuen Booten mit dem Rat erfahrener Stegnachbarn selbst vornehmen. So fristet denn auch der dort ansässige Boltenhagener Segelclub WSCB ein sehr bescheidenes Leben.

Ganz anders die Verhältnisse in vielen Häfen an der Schleswig-Holsteinischen Küste und in Vorpommern oder gar in Dänemark, sicher auch mit vielen Booten auswärtiger Eigner. Dort sind nicht die Bruttoregistertonnen des Bootes und das Bankkonto des Eigners prägend, sondern gutes seglerisches Miteinander und persönliche, nicht so sehr renditeorientierte Serviceangebote.

Schade für viele einheimische Segler!

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Bley aus Rostock

