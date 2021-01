Groß Neuleben/Schattin

Über 200 Jahre alt ist das reetgedeckte Bauernhaus in Groß Neuleben, in dem Friedrich Menz wohnt. Es hat Zeiten der Kriege und großer Not überstanden. Friedrich Merz findet es gut, dass die Gemeinde Lüdersdorf jetzt eine Löschwasserzisterne in seinem Heimatdorf gebaut hat. „Es ist sicherer für den Fall, dass ein Feuer ausbricht“, sagt der 87-Jährige. Vor dem Bau der Zisterne herrschte in dem Dorf akuter Löschwassermangel.

Das war auch im Ortsteil Schattin so. Dort hat die Gemeinde ebenfalls eine unterirdische Zisterne gebaut, die 37 Tonnen wiegt und 100 Kubikmeter Wasser fasst. Gemeindewehrführer Thomas Nifkiffa erklärt den Hintergrund: „Für den Ernstfall stand in beiden Orten auf keinen Fall genügend Löschwasser zur Verfügung.“

Trinkwassernetz reicht nicht fürs Löschen

Das Trinkwassernetz reicht gerade einmal für 13 bis 15 Kubikmeter pro Stunde. Das ist für einen größeren Brand viel zu wenig. „Mindestens 48 Kubikmeter pro Stunde braucht man, besser sind 96“, erläutert Thomas Nifkiffa. Die Versorgung mit Löschwasser werde durch die Zisternen deutlich verbessert.

Das begrüßt Roswitha Steinhauer in Groß Neuleben. Sie sagt: „Man fühlt sich jetzt sicherer.“ Es sei beruhigend, ausreichend Löschwasser im Dorf zu haben. Die Zisterne sei eine tolle Sache. Einwohner von Groß Neuleben hatten sich mit einer Unterschriftenliste für den Bau stark gemacht.

Ortswehrführer warnte bereits 2017

Bereits 2017 warnte Thomas Nifkiffa, damals Wehrführer der Ortswehr Boitin-Resdorf/ Neuleben: „Speziell in Groß Neuleben ist die Situation sehr prekär.“ Er wolle keine Angst schüren, aber bei einem Feuer könne es brenzlig werden. Sollte es tatsächlich einfach brennen, müssten mehrere hundert Meter lange Löschleitungen gekuppelt werden. Das koste wertvolle Zeit.

Gemeindewehrführer Thomas Nifkiffa (48) erläutert den Aufbau der Löschwasserzisterne in Groß Neuleben. Der unterirdische Behälter fasst 100 Kubikmeter. Quelle: Jürgen Lenz

Die Gesamtkosten für den Bau der Zisternen in Groß Neuleben und Schattin belaufen sich auf 292 600 Euro. Das teilte das Amt Schönberger Land auf Anfrage mit. Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU) spricht von einem „wichtigen Schritt für die Löschwasserversorgung.“ Ein weiterer Punkt aus dem Gefahrenabwehrbedarfsplan der Gemeinde sei umgesetzt worden.

Wegen Löschwassermangel keine Baugenehmigung

Die mangelhafte Versorgung mit Löschwasser hatte Folgen für private Vorhaben. Die Kreisverwaltung erteilte keine Baugenehmigung. Nun kann sie in einigen Fällen grünes Licht geben – aber nicht in allen.

Dem Groß Neulebener Landwirt Henning Gehs wurde ebenfalls ein Bauvorhaben nicht genehmigt, weil nicht genügend Löschwasser zur Verfügung stand. In seinem Fall ändert das die Zisterne im Ort nicht. „Dafür sie ist zu weit weg“, erklärt Henning Gehs. 300 Meter seien das Maximum. Der Landwirt wohnt weiter entfernt am Rand des Dorfes. Er bemüht sich um eine private Lösung, wird vielleicht einen Teich anlegen oder einen Brunnen bohren. Den Bau der Zisterne in Groß Neuleben begrüßt er trotzdem. Er sagt: „Ich finde es in Ordnung. Es war nicht ausreichend Löschwasser vorhanden.“

Die Zisternen in Groß Neuleben und Schattin werden nach Thomas Nifkiffas Auskunft nicht die einzigen bleiben, die die Gemeinde Lüdersdorf an die Feuerwehr übergibt. Auch in Wahrsow soll eine gebaut werden. Der geplante Standort: nahe dem Feuerwehrgerätehaus.

Von Jürgen Lenz