Groß Rünz

Andrea Keil hebt das Positive hervor. „Wir zeigen, dass wir flexibel und kreativ auf neue Situationen reagieren können“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Vereins „ Eschenhof – Gemeinsam Gärtnern“. 2020 sei arbeitsintensiv, aber erfolgreich gewesen.

Die Gartenfreunde aus Nordwestmecklenburg, Lübeck und dem Kreis Herzogtum Lauenburg müssen auf unabsehbare Zeit mit der Corona-Pandemie klarkommen. „Das Gemeinschaftliche leidet darunter“, bedauert Andrea Keil.

Anzeige

Gemeinsames Kochen und Backen verboten

Die Vorsitzende Nicole Bowe erklärt: „Das gemeinschaftliche Kochen und Backen ist nicht erlaubt. Das ist sonst ein Höhepunkt.“ Auch die Mitgliederversammlung fiel wegen Corona aus. Nicole Bowe hofft, dass der Verein das Treffen im Winter nachholen kann.

Die Mitglieder nutzen die kalte Jahreszeit. Sie werten 2020 aus und planen die nächste Saison. 2021 wollen sie auf jeden Fall wieder zu einer Saatgutwerkstatt und zu Seminaren für Kräuterkunde und Permakultur einladen. Dann sind auch wieder Frauen, Männer und Kinder willkommen, die dem Verein nicht angehören.

Keine coronabedingten Kündigungen

Coronabedingte Kündigungen gab es nicht. Aktuell gehören der Gemeinschaft 54 Familien an. Die Frauen und Männer sind Städter und Dorfbewohner mit den unterschiedlichsten Berufen. „Es können noch Mitglieder dazukommen“, sagt Nicole Bowe.

Lockdown bedeutet für den Verein: Arbeiten mit einem neuen Konzept. Im Frühjahr durften wegen der Corona-Bestimmungen nicht mehr so viele Mitglieder auf den Hof wie sonst. Sie verteilten sich über die ganze Woche. So konnte das Ordnungsamt grünes Licht geben. Karin Schroeder, die in Groß Rünz gärtnert, lobt: „Es gab einen tollen Einsatz der leitenden Gärtnerinnen.“ Weil Mitglieder an vielen Tagen zu betreuen waren, arbeiteten Marie Runge, Angela Stasny und Nicole Bowe jede Woche 20 Stunden im Verein – weitaus mehr als sonst.

Vor Beginn der Pandemie konnten Mitglieder des Vereins „Eschendorf – Gemeinsam Gärtnern“ in großer Runde Einsätze planen. Quelle: Jürgen Lenz

Wegen der Pandemie musste der Vorstand einige Seminare absagen. Mit der Lockerung der Corona-Bestimmungen in Mecklenburg-Vorpommern entspannte sich die Lage für den Verein „Gemeinsam Gärtnern“ vorerst. Im Sommer durften die Mitglieder zu zehnt gärtnern.

Die Abstands­regeln einzuhalten, ist auf dem Eschenhof ohnehin kein Problem. Das Gelände ist 38 Hektar groß.

Mitglieder in jedem Alter 2015gründete sich der Verein „ Eschenhof – Gemeinsam Gärtnern“. Er entstand aus einer Interessengemeinschaft. Noch im selben Jahr wurde er Partner des Biosphärenreservates Schaalsee. Seit 2016 arbeitet er mit dem Dechower Waldkindergarten „Die Wildsprösslinge“ zusammen. Mittlerweile treffen sich auf dem Eschenhof zahlreiche Familien mit Kindern, aber auch Großeltern, Studenten und Singles jeden Alters. Kontakt: Telefon 038 873 / 33 67 48, E-Mail eschenhof@ gmx.net.

Das Gärtnern einzustellen, kommt für den Verein nicht infrage. Das wird auch zu Beginn der nächsten Saison so sein. Nicole Bowe betont: „Man kann nicht eine Gärtnerei im Frühjahr schließen. Das geht nicht.“

Visum für Mitglieder aus Schleswig-Holstein

Ein besonderes Problem für den Verein: Wenn Mitglieder, die in Schleswig-Holstein wohnen, wegen einer Corona-Bestimmung nicht einfach nach Mecklenburg-Vorpommern fahren dürfen. Die Vorsitzende berichtet: „Ich musste im Frühjahr eine Art Visum schreiben, damit sie hierherkommen konnten.“

Ein positiver Trend im Gartenverein: Immer mehr junge Menschen wollen bei ihm ein Praktikum machen. Warum? Andrea Keil nennt einen Grund: „Viele Leute haben das Bedürfnis, aufs Land zu gehen.

Von Jürgen Lenz