Groß Rünz

Marie Runge (36) ist gelernte Biogärtnerin. Sie arbeitete vier Jahre nördlich von Bremen auf dem Züchtungs- und Samenbaubetrieb Oldendorfer Saatzucht. Ihr Wissen hat sie durch eine Fortbildungsreihe des Vereins Kultursaat vertieft. Als Fachkraft für Ökolandbau leitet sie in Groß Rünz die Mitglieder des Vereins „Eschenhof – Gemeinsam Gärtnern“ an. Der Verein erläutert: „Als unsere Feldforscherin übernimmt sie die Planungen für das jeweils kommende Jahr.“ In Absprache mit Kassenwartin Barbara Nikolic bestellt Marie Runge Waren wie Samen, Geräte und vieles mehr. In diesem Jahr leitet die Biogärtnerin eine Saatgutwerkstatt. Zu dem Seminar sind alle Interessierten willkommen – das nächste Mal am 18. September. Sie treffen sich am Nachmittag auf dem Eschenhof, und lernen anschaulich die Besonderheiten von Gemüsearten durch das Jahr kennen. Ganz im Sinne des Vereins soll die Nutzpflanzenvielfalt gepflegt und erhalten werden.

Von Jürgen Lenz