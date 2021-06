Groß Schwansee

Am Sonntag, 20. Juni, bietet die Psychologin Lisa Hohls wieder einen Achtsamkeitsworkshop am Strand von Groß Schwansee an. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr an der Naturstation Fischerkaten am Strandzugang Nr. 5 und dauert bis ca. 12 Uhr.

Während dieses Workshops lernen die Teilnehmenden das Konzept der „Achtsamkeit“ kennen. Die wunderschöne Landschaft des Ostseestrandes bietet den idealen Rahmen, um einmal achtsam hinzuhorchen und in sich hineinzuspüren. Die Psychologin stellt den positiven Einfluss von Achtsamkeitsübungen vor, die jeder zum Stressabbau und zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung anwenden kann.

Noch bis zum 19. Juni kann man sich für diesen Achtsamkeitsworkshop anmelden: per Mail an naturstation@web.de oder bei der Psychlogin telefonisch unter der Tel.-Nr.: 0176-57981438. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 €.

Von Malte Behnk