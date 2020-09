Groß Schwansee

Im September bietet die Naturstation Fischerkaten am Strandzugang 5 in Groß Schwansee wieder Führungen mit Schutzgebietsbetreuerin Lena Hohls an. Am 12., 15. und 22. September geht sie mit Besuchern dem Meersenf auf die Spur. Treffpunkt ist jeweils um 9.30 Uhr an der Naturstation Fischerkaten in Groß Schwansee. Sie befindet sich am Strandzugang 5, direkt am ehemaligen Kolonnenweg.

Meersenf spielt besondere Rolle

Während dieser Natura-2000-Touren erfahren die Teilnehmenden nicht nur etwas über die Aufgaben der Schutzgebietsbetreuung an der Küste des Klützer Winkels, sondern auch, warum der „ Meersenf“ hier eine besondere Rolle spielt. Die Tour dauert etwa eineinhalb Stunden.

Anzeige

Verein betreut Küstengebiet

Im Auftrag des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Westmecklenburg hat der Verein Naturraum Klützer Winkel e.V. die Aufgabe übernommen, auf den Erhaltungszustand der empfindlichen Küstenlebensräume im Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung, „Küste Klützer Winkel und Ufer von Dassower See und Trave“, zu achten.

Weitere OZ+ Artikel

Anmeldungen sind erforderlich

Die Teilnahme an der Natura-2000-Tour mit der Gebietsbetreuerin ist kostenlos. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich, entweder telefonisch unter 038827-7748 oder per Mail an naturstation@web.de.

Von Malte Behnk