Groß Schwansee

Es ist still in den Fluren, in den Zimmern, den Restaurants und sogar im Park des Schlossguts Groß Schwansee. Seit Beginn des Lockdowns im November sind außer der Hoteldirektorin Janet Schroeder immer nur vereinzelt Mitarbeiter vor Ort, die meisten sind in Kurzarbeit zu Hause oder arbeiten vom Homeoffice aus. Doch die Stimmung ist immer noch voller Hoffnung, dass vielleicht schon am Osterwochenende wieder die ersten Gäste empfangen werden dürfen.

Janet Schroeder hält ihr Team aus fast 60 Mitarbeitern momentan mit wöchentlichen Wettbewerben bei Laune. „Zu Beginn des Lockdowns hatten wir noch gehofft, Weihnachten oder Silvester zu öffnen. Als es dann aber weiterging, habe ich im Januar die erste Challenge ausgerufen“, sagt Schroeder. „Da sollten die Mitarbeiter Ostergestecke basteln. Das war bei Minusgraden und Schnee schon eine Herausforderung, weil nur Materialien aus der Natur benutzt werden durften“, sagt die Hoteldirektorin, die nicht nur Spaß am Stellen der Aufgaben hat, sondern auch an den Ergebnissen.

Mitarbeiter vom Hotel „Schlossgut Groß Schwansee“ haben in Bastelchallenges Ostergestecke hergestellt. Quelle: Malte Behnk

Ostergestecke schmücken das Hotel

Einige der aufwendigen Dekorationen sind schon im Hotel verteilt. Ob das auch mit Futterhäuschen für Vögel und anderen Challenges so umzusetzen ist, wird sich noch zeigen. Die Ostergestecke sind zumindest jetzt ein Zeichen, dass Servicekräfte, Küchenmitarbeiter und Zimmermädchen bald wieder anfangen möchten, zu arbeiten.

Perspektive wird gefordert

„Die gesamte Branche kämpft dafür, zu Ostern die ersten Lockerungen zu bekommen“, sagt Janet Schroeder. „Die Corona-Zahlen sehen allerdings im Moment immer noch nicht vielversprechend aus“, fügt sie mit Verständnis hinzu. „Aber wir brauchen eine Perspektive.“ Die Betriebe der Gastronomie hätten selber schon Vorschläge unterbreitet, wie ein vernünftiger Ausstieg aus dem Lockdown funktionieren könnte. Damit müsse sich die Politik beschäftigen.

Das Hotel Schlossgut Groß Schwansee besteht aus dem alten Herrenhaus, der Remise mit Restaurant und einem modernen Neubau. Quelle: Malte Behnk

Siegel „Mehr Sicherheit im Urlaubsland“

Außerdem gehen viele Betriebe an der Ostseeküste inzwischen über die geforderten Hygienekonzepte und andere Maßnahmen hinaus. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und der Tourismusverband vergeben ein Siegel „Mehr Sicherheit im Urlaubsland“. Betriebe, die es erhalten, verpflichten sich, mindestens die vorgegebenen Hygienestandards nach den Corona-Verordnungen einzuhalten, aber auch noch mehr zu tun. „Das ist eine tolle Aktion, der wir uns auch angeschlossen haben“, sagt Janet Schroeder. „Damit wird dem Gast ein Gefühl von Sicherheit gegeben.“

Gäste sehnen sich nach Torte und Kaffee

Gäste könnte das Schlossgut Groß Schwansee sowohl im Hotel als auch in den Restaurants schon jetzt reichlich haben. „Wenn ich zum Briefkasten gehe, sprechen mich häufig Spaziergänger an und sagen, dass sie gerne wieder unsere Kuchen und Torten genießen würden, und unsere Konditorin steht auch schon in den Startlöchern“, sagt Janet Schroeder. Auch ihre Mitarbeiter im Buchungsservice haben alle Hände voll zu tun.

Buchungen für Urlaub und Hochzeiten

Hoteldirektorin Janet Schroeder erhält den Teamgeist aufrecht. Quelle: BASTIAN KAEHLER DESIGN

„Einige Gäste haben für Ostern gebucht, da gibt es die ersten Stornierungen. Aber auch für den Sommer und vor allem den Herbst interessieren sich die Gäste sehr. „Jetzt ist auch die Hauptsaison zum Buchen der Hochzeitstermine für 2022“, sagt Schroeder. 30 bis 80 Hochzeiten werden im Jahr in Groß Schwansee gefeiert, wenn nicht Corona die Regeln ändert. „Vergangenes Jahr hatten wir noch fünf Trauungen“, so Schroeder.

Zwei Wochen Vorlauf benötigt

Eine Entscheidung, ob und wann Restaurants und Hotels wieder öffnen können, dürfe aber nicht zu kurzfristig kommen. „Wir brauchen etwa zwei Wochen, um hochzufahren. Daher müsste sich die Politik Mitte März entscheiden, ob wir Ostern öffnen dürfen“, sagt die Hoteldirektorin. Bis die Entscheidung steht, wirbt sie weiter für den Osterbrunch am 4. und 5. April.

Von Malte Behnk