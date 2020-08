Groß Schwansee: Naturschutzstation bietet Workshops am Strand

Groß Schwansee

Am Sonntag, dem 16. August, starten um 10 Uhr zwei verschiedene Veranstaltungen an der Naturstation Fischerkaten in Groß Schwansee. Auf der Wiese östlich der neuen Naturstation treffen sich Interessierte, die mit der Apothekerin und Heilpraktikerin Jana Domagalla eine Kräuter-Wanderung machen möchten. Auf dem Rundgang erfährt man Wissenswertes über heimische Pflanzen, die oft unscheinbar am Weges- oder Feldrand wachsen. Manches ist nicht nur für die Küche eine Bereicherung, sondern auch nützlich für die Hausapotheke.

Am Strand in sich hineinhorchen

Auf der Terrasse der Naturstation beginnt um 10 Uhr ein Workshop, bei dem die Teilnehmenden das Konzept der „ Achtsamkeit“ kennenlernen. Der nahe Ostseestrand bietet den idealen Rahmen, um in sich hinzuhorchen. Die Übungen eignen sich gut zum Stressabbau und zur Persönlichkeitsentwicklung.

Beide Veranstaltungen sind gegen 12 Uhr beendet. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, per Mail an naturstation@web.de oder telefonisch unter der Tel.-Nr.: 03 88 27 – 77 48. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro.

Von Annett Meinke