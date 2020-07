Groß Schwansee: Neue Stele für Cap Arcona-Gedenkstätte

Groß Schwansee

Die Gedenkstätte am Kolonnenweg in Groß Schwansee für die Opfer, die 1945 auf den Schiffen „Cap Arcona“, „Thielbek“ und „ Athen“ eingepfercht waren und ertranken, ist erneuert worden – genau genommen die Stele, die über die Katastrophe informiert. Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (FWK), Schmied Christoph Pechmann und Mitarbeiter haben sie am Kolonnenweg wieder aufgestellt.

Mehr 7000 KZ-Häftlinge starben

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs waren etwa 11 000 Insassen des KZ Neuengamme bei Hamburg auf den drei Schiffen zusammengepfercht worden. Sie trieben manövrierunfähig auf der Ostsee. Britische Kampfpiloten hielten sie aber für Versorgungsschiffe der Nazis und bombardierten sie. Mehr als 7000 KZ-Häftlinge aus 24 Ländern Europas starben am 3. Mai 1945 in der Ostsee um Neustadt.

Anzeige

Tote wurden an Stränden angespült

407 Leichen wurden an den Stränden zwischen Dassow und Boltenhagen angespült. Sie wurden zunächst direkt an der Küste von Groß Schwansee in einem Massengrab bestattet – genau dort, wo sich heute die Gedenkstätte mit der erneuerten Stele und einem großen Birkenkreuz befindet.

Weitere OZ+ Artikel

Fahrradtour des Gedenkens

Den Gedenkort in Groß Schwansee hatte die Gemeinde Kalkhorst 2006 mit dem Verein Politische Memoriale am Ort der ersten Bestattung eingerichtet. Die Opfer der Cap Arcona-Katastrophe wurden nämlich in den 1950er Jahren nach Grevesmühlen umgebettet, als die DDR das Küstengebiet als Grenze absicherte. Seit 2007 verbindet eine Fahrradtour die beiden Orte des Gedenkens und Erinnerns in Grevesmühlen und Groß Schwansee miteinander.

Schrift der Stele war verwittert

„Etwa ein halbes Jahr hat die Stele jetzt nicht an ihrem Platz gestanden“, sagt Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (FWK), der schon Anrufe und E-Mails bekommen hatte, warum die Stele weg sei.

Ein Blick durch die Stele zeigt eine Gedenkveranstaltung im Jahr 1949 in Groß Schwansee. Quelle: Malte Behnk

„Sie war inzwischen ziemlich verwittert und die Schrift war schwer zu lesen“, begründet Neick. Die Gemeinde hatte daher Schmied Christoph Pechmann aus Neuenhagen beauftragt, die Stele zu überarbeiten.

Das historische Foto vom Gedenken am Massengrab ist auf der anderen Seite der Stele komplett zu sehen. Quelle: Malte Behnk

Metall poliert und Schrift erneuert

„Unter anderem wurde das ganze Metall elektropoliert“, sagt Pechmann. „Dadurch hat es jetzt einen ganz warmen Glanz.“ Außerdem wurde ein Trichter, durch den ein historisches Foto von einer Gedenkveranstaltung 1949 in Groß Schwansee an der ersten Grabstelle zu sehen ist, gereinigt und erneuert. Auch eine Karte der Lübecker Bucht mit dem Untergangsort vor Neustadt wurde in das Metall graviert.

Eingraviert ist auf der Stele die Lübecker Bucht mit der Untergangsstelle der bombardierten Schiffe. Quelle: Malte Behnk

„Das Interesse an dieser Gedenkstätte ist sehr groß“, weiß Dietrich Neick, der auch privat öfter Radtouren auf dem Kolonnenweg macht und dann sieht, wie sich Menschen mit dem Blick in die Geschichte befassen. Nur ein paar Schritte müssen sie von der Stele bis zum nächsten Strandzugang machen, von dem aus Neustadt in Holstein gut zu sehen ist.

Blick von Groß Schwansee auf die Lübecker Bucht in Richtung Neustadt/Holstein. Quelle: Malte Behnk

Das Interesse für die Geschichte gibt es ebenso an der Gedenkstätte in Grevesmühlen am Tannenberg. Einwohner hatten sich jüngst darüber beschwert, dass die dortigen Wege nicht ausreichend gepflegt würden. Auch in Klütz musste man sich mit der Gedenkstätte auf dem städtischen Friedhof beschäftigen, wo 16 Opfer der Cap Arcona-Katastrophe bestattet wurden. Bei der Neugestaltung des Friedhofs durch die Kirchengemeinde wurde auch der Platz um den Gedenkstein neu geformt und so gestaltet, dass zum Beispiel auch Schulklassen bei Projektarbeiten dort Platz finden.

Von Malte Behnk