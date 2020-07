Groß Schwansee

Der kleine Ort Groß Schwansee, in dem etwa 250 Einwohner leben, soll im Frühjahr 2022 ein zweites Hotel haben. Investor Thomas Hollweg baut ab Herbst am südwestlichen Ortsrand einen Betrieb, der auf Gesundheitstourismus, Bio-Produkte, Wellness, Ernährung und Ruhe ausgerichtet ist. Maximal hundert Betten sollen in der Hotelanlage an der Straße zum Strand für Urlauber entstehen.

Projekt 2016 der Gemeinde vorgestellt

2016 wurde das Projekt in der Gemeindevertretung in Kalkhorst vorgestellt. Seitdem haben die Kommunalpolitiker, Planer und der Investor Bebauungspläne für das Areal am südwestlichen Ortsrand erarbeitet. In diesem Jahr soll mit dem Bau begonnen werden. Der Bebauungsplan für das Hotelgebiet war schon im Mai 2019 fertiggestellt und veröffentlicht worden. Jetzt laufen Ausschreibungen für die Bauarbeiten.

Investor Thomas Hollweg will ein Bio-Familien-Landhotel bauen. Quelle: Malte Behnk

Investor Thomas Hollweg setzt bei seinem Projekt voll auf Nachhaltigkeit. Das habe auch die Planungen etwas verlängert. Ursprünglich hatte er nämlich eine Hoteleröffnung in diesem Jahr erhofft.

70 Prozent Grün- und Gartenflächen

Bebaut werden soll nur ein kleiner Teil des 13 Hektar großen Plangebiets. „Etwa 70 Prozent der Fläche werden mit Gärten und Wiesen als Grünland gestaltet“, sagt Thomas Hollweg. Das neue Hotel will nämlich möglichst auf eine eigene Versorgung mit Gemüse, Obst und Kräutern setzen.

„Dafür werden wir auch kreative Köche einstellen, die regionale und saisonale Spezialitäten kochen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, nachhaltig und auch im Sinne des Tierwohls zu arbeiten“, sagt Hollweg, der auch Ernährungscoach und Entspannungspädagoge ist. 20 bis 25 Mitarbeiter will er einstellen.

Gäste sollen Ruhe wertschätzen

Für die Investition in Groß Schwansee hat er sich extra weitergebildet und Hotel- und Betriebswirtschaft studiert. „Ich möchte das Hotel ab 2022 selber betreiben“, sagt Thomas Hollweg, der bis vor einigen Jahren im Möbelhandel tätig war. „Ansprechen möchte ich jeden, der die Ruhe von Groß Schwansee wertschätzt und die Natur hier genießen möchte.“

Begrünte Flachdächer

Ab Herbst sollen die Erschließungs- und Tiefbauarbeiten erfolgen. Der anschließende Hochbau der Gebäude hängt von der Witterungslage ab. „Sie werden in Holzrahmenbauweise erstellt. Das geht relativ schnell und wir nutzen dazu nachwachsende Rohstoffe“, sagt Thomas Hollweg, der anscheinend wirklich in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit und Ökologie geachtet hat.

„Alle Gebäude bekommen Flachdächer, die begrünt werden. Es werden Blütenwiesen angelegt, um alles noch insektenfreundlicher zu machen“, sagt Thomas Hollweg, der durch die Gärten des Hotels über eine Ausgleichsfläche auch einen Fußweg für die Gemeinde in Richtung Strand baut.

Energie ohne Öl und Gas

Er plant ebenso, dass die Hotelanlage ohne fossile Brennstoffe, also Öl oder Gas, möglichst eigenständig mit Wärme und Energie versorgt wird. Dazu sollen Anlagen gebaut werden, die Sonne und Erdwärme nutzen und es ist eine Hackschnitzelheizung zum Beispiel für den Wellnessbereich vorgesehen. Der dazu gehörende Naturpool sowie Bereiche für Fitness, Yoga und Meditation sollen, so Hollweg, zumindest zeitweise auch für Besucher nutzbar sein, die nicht im Hotel wohnen.

Regenwasser für Gemüseanbau

Auch Regenwasser soll auf dem Gelände gesammelt werden. Es soll einerseits einen Teich speisen, um den herum kleine Häuser mit Urlauberbetten vorgesehen sind, andererseits sollen mit dem Regenwasser auch die Gärten bewässert werden. Daher sollen Wege und Stellflächen auch nicht gepflastert oder asphaltiert, sondern wassergebunden aus Sand gebaut werden.

Neue Anlage wird zweites Hotel

In Groß Schwansee gibt es seit 2004 bereits das Hotel „Schlossgut Groß Schwansee“ der Dornier Immobilien Holding GmbH im 1745 erbauten Gutshaus. Die neue Hotelanlage soll das Angebot in der Region ergänzen.

Von Malte Behnk