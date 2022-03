Brook

Ein Strandspaziergang zwischen Groß Schwansee und Brook könnte bald zu einem Strand- und Waldspaziergang werden. Zum Schutz der Strandregenpfeifer soll der Abschnitt zwischen den Strandzugängen 11 und 12 vom 15. April bis 15. August abgesperrt werden.

In der Zeit nisten und brüten die kleinen Vögel, die in Deutschland vom Aussterben bedroht sind. Im vergangenen Jahr gab es dort Nachwuchs und es wurde spontan ein Bereich mit Schildern versehen. Jetzt soll der Schutzraum schon vor der Brutzeit festgelegt werden.

Urlauber lieben Natur und Landschaft

Für Touristen kann das sogar eine kleine Attraktion werden, denn die Mischung aus wilder Natur und landwirtschaftlicher Prägung ist es, was viele Urlauber nach Nordwestmecklenburg lockt. Daher sehen Hoteliers und Vermieter auch keine Probleme mit zeitlich begrenzt abgesperrten Strandabschnitten oder anderen Bereichen, die zu bestimmten Zeiten nicht betreten werden dürfen.

Hotelgäste fragen nach Pflanzen und Tieren

„Ich bin überzeugt, dass die Gäste den Schutz der Natur und seltener Tiere wertschätzen“, sagt Janet Schröder, Direktorin des Vier-Sterne-Hotels „Schlossgut Groß Schwansee“. „Wir sind mitten im Naturschutzgebiet, die Gäste gehen viel in Ruhe im Wald spazieren und stellen Fragen zu den Tieren und Pflanzen. Direkt am Hotel haben wir Fasane, die Junge aufziehen und die Natur ist direkt vor der Tür“, sagt Janet Schröder. Die Gäste des Hotels würden das bewusst buchen, auch bewusst abseits der größeren Orte. „Und wenn zum Beispiel ein Stück Strand zum Schutz von Vögeln gesperrt wird, ist es eher spannend und interessant für die Urlauber, wenn es denn gut erklärt ist“, sagt die Hoteldirektorin.

Nur 950 Brutpaare in Deutschland Der Sandregenpfeifer gilt in Deutschland als vom Aussterben bedroht und ist in der Roten Liste in Kategorie 1 gelistet. In Deutschland wurden für das Jahr 2016 bis zu 950 Brutpaare ermittelt. Die Population zeigt dabei in den letzten 30 Jahren durchgehend deutliche Abnahmen. Als eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen gilt der Schutz von Gelegen an touristisch genutzten Strandabschnitten.

Ökologischer Tourismus langfristig erfolgreich

Auch die Touristen, die Ferienhäuser in den Dörfern im Klützer Winkel mit Nähe zur Ostsee buchen, machen das häufig wegen der Natur drumherum. „Eine eher ökologische Ausrichtung im Tourismus ist meiner Meinung nach langfristig erfolgreich“, sagt Heiko Subat, dessen Firma Ossebo in Boltenhagen und im Klützer Winkel Ferienhäuser vermittelt. Das zeige sich in Boltenhagen schon daran, dass auf eine Sanddüne als Küstenschutz statt auf Beton gesetzt wurde. „Die Gäste genießen die Natur, müssen aber auch immer wissen, dass eine schöne Natur ihren Preis hat – nämlich, dass man manchmal Bereiche nicht betreten darf“, sagt Subat. „Tourismus funktioniert dann aber auch nur mit nutzbaren Strandabschnitten, die aber mit Parkmöglichkeiten, Toiletten und Müllbehältern gut organisiert sein müssen.“

Wichtig sind gute Erklärungen

Wichtig ist, so sagen es beide Tourismusfachleute, dass Maßnahmen wie Sperrungen von Gebieten gut erklärt werden. Den Lebensraum geschützter Tiere und Pflanzen an der Ostseeküste zu erklären, ist eine Aufgabe der Mitarbeiter in der Naturstation Fischerkaten in Groß Schwansee. „Die Station wird auch häufig von unseren Hotelgästen genutzt“, sagt Janet Schröder. Die Rangerinnen der Station haben den Schutzbereich für die Brut der Sandregenpfeifer bei der Gemeinde Kalkhorst beantragt.

Umleitung durch Brooker Wald

Sofern die Gemeindevertretung dem zustimmt, sollte die Absperrung schon in diesem Frühjahr im April aufgebaut werden. Jeweils am Strandzugang 11 und Strandzugang 12 würden Absperrbänder vom Kliff im rechten Winkel zur Wasserkante gespannt, die im Flachwasser an Steinen befestigt würden. Hinweisschilder an beiden Seiten sollen Strandwandernde auf eine Umleitung über den Rad- und Wanderweg durch das Naturschutzgebiet „Brooker Wald“ hinweisen. Dort gibt es auch den 23 Meter hohen Aussichtspunkt „Brooker Höhe“.

Erfolgreich Küken aufgezogen

Schon in den vergangenen beiden Jahren hatten Sandregenpfeifer in dem Strandabschnitt erfolgreich Küken groß gezogen. Daher wurde der Bereich dann spontan abgesperrt, sobald Nistaktivitäten beobachtet wurden. „Wenn Strandbesucher ein wenig rücksichtsvoll und aufmerksam am Strand sind, klappt es, dass Mensch und Natur in empfindlichen Lebensräumen gut miteinander auskommen“, erklärt Lena Hohls von der Naturstation. Der weitgehend naturnahe Bereich entlang der Küste bietet vielfältige Lebensräume als Grundlage vieler Tier- und Pflanzenarten. Darüber informiert das Team der Naturstation regelmäßig.

Naturfreundliches Kalkhorst

Mit dem Beschluss der Gemeinde soll festgelegt werden, dass der etwa 700 Meter lange Strandabschnitt jedes Jahr als Schutzraum abgesperrt wird. Die Mitarbeiter der Naturstation Fischerkaten gehen davon aus, dass die Markierung des Naturschutzgebietstrandes als „Sandregenpfeifer-Strand“ einen positiven Effekt haben kann. Diese Willkommensgeste für den in Deutschland vom Aussterben bedrohten kleinen Strandbrüter würde die naturfreundliche Einstellung der Gemeinde Kalkhorst unterstreichen. Die Gemeindevertretung von Kalkhorst, die endgültig entscheiden muss, tagt erst wieder am 31. März. Kurz danach müsste das Brutgebiet der Sandregenpfeifer gesichert werden.

