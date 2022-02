Großbrand bei Greve in Grevesmühlen: So lange dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr

Grevesmühlen

Es sind nur noch Trümmer übrig. Das Firmengebäude von Greve & Hengelhaupt im Gewerbegebiet Langer Steinschlag in Grevesmühlen wurde vollständig durch das Feuer vernichtet, das

Um 8.45 Uhr war das Feuer ausgebrochen. Quelle: Michael Prochnow

am Montag gegen 8.45 Uhr in der Produktionshalle ausgebrochen war. Mitarbeiter hatten noch versucht, mit Feuerlöschern den Brand unter Kontrolle zu bringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Minuten später schlugen meterhohe Flammen aus dem Gebäude. Das Feuer fraß sich innerhalb kürzester Zeit durch das gesamte Gebäude. Wenig später als die Löscharbeiten bereits begonnen hatten, stürzte das Dach ein, was die Arbeit der Einsatzkräfte zusätzlich erschwerte. Denn die Glutnester befanden sich nun unter den Trümmern. Das Abrissunternehmen Ingwersen rückte schließlich mit schwerem Gerät an, um den Feuerwehrleuten einen Weg durch das Inferno zu bahnen. Zeitweise waren zehn Wehren gleichzeitig im Einsatz, mehr als 80 Feuerwehrleute waren am Montagvormittag vor Ort. Später wurden sie durch Einsatzkräfte aus anderen Wehren ersetzt.

16 Stunden dauerte der Einsatz

Mit schwerem Gerät wurde Platz für Löscharbeiten geschaffen. Quelle: Michael Prochnow

Bis 1 Uhr nachts dauerten die Löscharbeiten. Sämtliche Feuerwehren aus der Region waren über insgesamt 16 Stunden im Einsatz. Am Dienstagmorgen bot sich ein Bild der Verwüstung. Nichts ist von der Produktionshalle sowie dem Verwaltungsgebäude übrig geblieben. Überstanden haben die beiden Lagerhallen, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, die Katastrophe. Doch an eine Produktion der weltweit agierenden Firma, die unter anderem exklusive Ausstattungen für Legoland und andere namhafte Kunden herstellt, ist nicht zu denken.

Zweckverband muss Löschwasser entsorgen

Der Zweckverband, beziehungsweise die Tochterfirma NWL, war am Montag ebenfalls ununterbrochen im Einsatz. Denn das Löschwasser, das vom Brandort direkt in die Regenentwässerung floss, musste aufgefangen und entsorgt werden. Am Dienstag setzen die Brandermittler ihre Arbeit fort. Bislang ist noch völlig unklar, wie das Feuer ausgebrochen war.

Das Löschwasser, das vom Brandort in die Kanalisation floss, muss entsorgt werden. Quelle: Michael Prochnow

Nur noch eine Ruine, das Firmengebäude von Greve & Hengelhaupt. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow