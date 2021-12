Große Nachfrage, kaum Angebot: Trotzdem dürfen kleine Gemeinden keine Baugebiete ausweisen

Grevesmühlen/Benz

Wer derzeit in Nordwestmecklenburg nach Bauland sucht, der hat wenig Aussichten auf Erfolg. Die Zahl der neuen Baugebiete ist überschaubar, und weil die Schere zwischen Angebot und Nachfrage erhebliche Auswirkungen auf die Preise hat, gibt es Bauland in

Dietmar Hocke, Bürgermeister der Gemeine Benz: „Die kleinen Gemeinden wie Benz dürfen nur um 3 Prozent wachsen, das ist zu wenig.“ Quelle: Andreas Manthei

Stadtnähe ab 100 Euro aufwärts – pro Quadratmeter. „Dabei steht genügend Platz zur Verfügung“, sagt Dietmar Hocke, Bürgermeister der Gemeinde Benz östlich von Wismar, und Kreistagsmitglied (Fraktion Landwirtschaft und ländlicher Raum). Aber dem Bürgermeister sind die Hände gebunden, genauso wie vielen seiner Amtskollegen. Grund ist die Regionale Entwicklungsplanung. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als die Zielsetzung für Westmecklenburg, um unter anderem Wachstum zu koordinieren. Klingt kompliziert, ist aber in der Praxis recht einfach.

„Die kleinen Gemeinden wie Benz dürfen nur um 3 Prozent wachsen, Grundlage sind die aktuellen Bevölkerungszahlen“, erklärt Dietmar Hocke. Für seine Gemeinde mit 630 Einwohnern und rund 200 Häusern bedeutet das, dass innerhalb von zehn Jahren nur sechs Häuser hinzukommen dürften. „Das ist viel zu wenig.“ Zumal sowohl die Nachfrage als auch die Möglichkeiten vorhanden seien. Dazu zählen übrigens nicht nur große Baugebiete, auch für einzelne Grundstücke innerhalb der Gemeinde gibt es diese Grenzen. Ist das in der Regionalplanung vorgegebene Kontingent ausgeschöpft, müssen die Kommunen Ausnahmereglungen beantragen – Ausgang ungewiss. Betroffen sind von der 3-Prozent-Regelung vor allem die kleinen Dörfer und Gemeinden. Städte wie Grevesmühlen, Klütz und Wismar haben weitaus bessere Möglichkeiten, um Wohnraum und Bauplätze zu schaffen.

Das fordert die Fraktion von Dietmar Hocke Der Planungsverband Westmecklenburg ist Teil der Metropolregion Hamburg. Der in Schleswig-Holstein mögliche Entwicklungsspielraum von 10 Prozent innerhalb von 10 Jahren muss auch im Planungsverband Westmecklenburg gelten, momentan sind nur 3 Prozent zulässig. Eine Siedlungsentwicklung muss bei passenden Rahmenbedingungen auch den sogenannten Eigenentwicklungsgemeinden zustehen. Es muss eine bedarfsgerechte Entwicklung bezogen auf die Situation in der Gemeinde zulässig sein. Eine differenzierte Betrachtungsweise der in ihrer Einwohnerzahl wachsenden, stagnierenden und schrumpfenden Regionen ist anzuwenden. Die rein quantitative Steuerung über den gesamten Planungsverband hinweg darf in dieser Form nicht erneut in die Teilfortschreibung aufgenommen werden. Die Stadt-Umland-Beziehung gilt es zu reformieren. Eine strenge Auslegung auf Gemeindegrenzen entspricht nicht dem Gleichbehandlungsgebot, benachteiligt benachbarte Gemeinden und trägt nicht zur Entspannung der angespannten und preistreibenden Baulandsituation bei. Der Nachhaltigkeitsgedanke muss eine Schlüsselrolle in der Raumentwicklungsplanung erhalten. Eigenversorgung, Energieautarkheit in Bezug auf Wohnen und Mobilität dazu die Möglichkeit von Homeoffice durch Digitalisierung und Breitbandausbau machen den ländlichen Raum zum attraktiven und gesunden Wohn-, Arbeits- und Lebensraum. Zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen gilt zwingend: Innen- vor Außenentwicklung. Die derzeit gelebte Praxis, dass in den Grund- und Mittelzentren auf der „Grünen Wiese“ die Eigenheimsiedlungen entstehen (Beispiele: Schwerin: „Wickendorf West“ oder Wismar: Wohngebiet „Seebad Wendorf“), während in den umliegenden Eigenentwicklungsgemeinden innerorts keine Bautätigkeit zulässig ist, muss durch die Fortschreibung beendet werden. Solange es in den Dörfern im erschlossenen Innenbereich Baulandreserven gibt, darf es keinerlei Reglementierung einer Bebauung geben, die vorhandene Infrastruktur gilt es effektiv zu nutzen. Auf die Dörfer gehören klassische Eigenheime, in den Städten hingegen ist zukünftig ressourcensparend und energieeffizient zu bauen. Für Innovative Siedlungskonzepte ist den Kommunen zusätzlicher Entfaltungsspielraum zu gewähren. Als Beispiele seien genannt: Pendlerdörfer, die über eine vorzügliche ÖPNV-Anbindung verfügen, Modellprojekte zum nachhaltigen und autarken Wohnen oder die Möglichkeit der Nutzungsänderung von Bestandsimmobilien im Außenbereich, etc.

Wachstum nur in den Mittelzentren?

Hintergrund der Einschränkung durch den Regionalen Planungsverband ist es, Wildwuchs in den ländlichen Räumen zu verhindern. Denn neue und größere Baugebiete verlangen auch neue Infrastrukturen wie Buslinien, Kitas, Schulen etc. Um diese Strukturen an und um die Mittelzentren und größeren Kommunen zu binden, gibt es den Plan. Der, wie Dietmar Hocke erklärt, jetzt nach zehn Jahren ausläuft. Sein Plan, den er zusammen mit seiner Kreistagsfraktion umsetzen will, ist es, den Planungsverband mit seinen Mitgliedern dazu zu bringen, mehr Wachstum auf dem Land zuzulassen. Eine Begründung dafür hat Dietmar Hocke bereits im Köcher: „In Hornstorf zwischen Wismar und unserer Gemeinde entsteht ein neues Gewerbegebiet mit 800 Arbeitsplätzen. Die Leute müssen auch irgendwo leben. Und warum soll das nur in Wismar der Fall sein? Wir sind viel dichter dran.“ Dafür hat seine Fraktion einen mehrere Punkte umfassenden Katalog aufgesetzt, der jetzt dem Planungsverband vorliegt.

Regelungen sind notwendig

Dort kennt man die Sorgen der Bürgermeister auf dem Land. Aber: „Diese Regelung gibt es nicht, weil wir verhindern wollen, das Baugebiete auf den Dörfern entstehen. Aber was wir brauchen, ist ein Instrument, um Wachstum zu regulieren“, sagt Lars Prahler, Bürgermeister von Grevesmühlen und Vorstandsmitglied im Planungsverband. Vorsitzender ist übrigens Wismars Bürgermeister Thomas Beyer. „Dass der Vorstand kein Interesse an unseren Forderungen hat, kann ich auch nachvollziehen, für sie gibt es auch keine Beschränkungen“, moniert Dietmar Hocke. Lars Prahler hält dagegen: „Dass die Regelungen überarbeitet werden müssen, das steht völlig außer Frage. Aber wir werden in Ruhe entscheiden, welches Wachstum am Ende in welchen Regionen sinnvoll ist.“ Dass die Nachfrage nach Bauplätzen enorm sei, das wisse man auch in Grevesmühlen. Aber den Markt mit neuen Baugebieten zu überschwemmen sei keine Lösung.

Ausschuss erarbeitet Pläne für die Zukunft

„Dass Mittel- und Grundzentren bei der Wohngebietsentwicklung Vorrang haben müssen vor Ortschaften, wo es womöglich keine Kita und Schulen im direkten Umfeld gibt, liegt auf der Hand“, schildert Grevesmühlens Bürgermeister seine Sicht der Dinge. „Alles andere wäre letztlich Geldverschwendung.“ Mit der 3-Prozent-Regelung sei aber keiner mehr wirklich glücklich. Deshalb arbeitet der Planungsverband mit einem eigens eingerichteten Ausschuss und Facharbeitsgruppe gerade daran, die Regeln für die Zukunft neu zu justieren. „Klar ist allen Beteiligten, dass man zukünftig genauer auf die örtlichen Begebenheiten schauen sollte und auch flexiblere Regelungen her müssen. Denn die Situation rund um Lübz, Dömitz oder Sternberg ist sicher eine andere als zum Beispiel rund um Dassow oder Grevesmühlen.“

Von Michael Prochnow