Upahl

Ein Feuer in der Arla-Molkerei in Upahl ( Nordwestmecklenburg) hat in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 1 Uhr wurde ein Feuer in einem Schaltschrank gemeldete. Rund 70 Feuerwehrleute, darunter die Einheiten aus Upahl und Grevesmühlen, wurden alarmiert. Bis zum Morgen war der Einsatz beendet. Nach Aussage der Leitstelle würden sich derzeit keine Feuerwehrleute mehr auf den Gelände befinden. Über die genaue Ursache und die Höhe des Schadens ist derzeit noch nichts bekannt. Die Molkerei in Nordwestmecklenburg gehört zu den modernsten Produktionsstätten in der Region, in dem mehr als 460 Männer und Frauen beschäftigt werden.

Von Michael Prochnow