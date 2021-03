Groß Schwansee

Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften hat die Polizei am Dienstagabend in Groß Schwansee nach einem 60 Jahre alten Mann gesucht. Der Gesuchte ist schwer herzkrank und war seit dem Morgen verschwunden. Weil die ersten Suchmaßnahmen keinen Erfolg brachten, hatte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Zudem wurde auch ein Hubschrauber mit Wärmedildtechnik eingesetzt, Suchhunde waren ebenfalls an der Aktion beteiligt. Gegen 5 Uhr konnte die Suche abgebrochen werden, der 60-Jährige sei wohlbehalten angetroffen worden, teilte die Polizei mit.

Von Michael Prochnow