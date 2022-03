Grevesmühlen

Ein Schaden von midnestens einer halben Million Euro ist bei einem Feuer Sonntagnacht auf dem Recyclinghof in Neu Degtow bei Grevesmühlen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, sei der Brand nach 22 Uhr bemerkt worden. Das Papierlager inklusive der Sortieranlage hätte demnach in voller Ausdehnung gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus: Nach ersten Erkenntnissen sei das Papierlager durch einen bisher unbekannten Täter in Brand gesetzt, heißt es. Zum Löscheinsatz wurden die Feuerwehren aus Grevesmühlen, Naschendorf/Plüschow und Börzow mit neu Fahrzeugen und 48 Brandschützern eingesetzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen an, derzeit laufen die Aufräumarbeiten.

Durch den schnellen Löscheinsatz konnte eine größere Katastrophe verhindert werden. Denn noch gut in Erinnerung haben die Mitarbeiter des Recyclingshofes und die Rettungskräfte den Großbrand vom Sommer 2015 als Hunderte Feuerwehrleute mehrere Tager benötigten, um das Feuer auf dem Gelände zu löschen. Auch damals war Brandstiftung die Ursache. Seitdem hat das Unternehmen sowohl in die Lösch- als auch in die Sicherheitssysteme auf dem Gelände einiges investiert. Unklar ist derzeit noch, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden in der Grevesmühlener Innenstadt in den vergangenen Tagen gibt, mehrfach hatte es im Bereich der östlichen Innenstadt gebrannt. Dabei wurden unter anderem ein Papiercontainer, ein Anhänger und eine Mülltonne angezündet.

Das Lager für Papier und Pappe auf dem Recylinghof von GER in Neu Degtow bei Grevesmühlen wurde Sonntagnacht angezündet. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow