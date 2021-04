Großeinsatz für Seenotretter vor Boltenhagen: Dichter Qualm auf einem Sportboot

Boltenhagen

Am Ostersonntag war ein Sportboot in der Ostsee vor Boltenhagen in Seenot geraten. In den späten Abendstunden hatte die Besatzung einen Notruf abgesetzt, nachdem dichter Qualm aus dem Motorraum drang. An Bord befanden sich vier Erwachsene und ein Kind. Zum Einsatzort fuhren schließlich der Seenotkreuzer „Bremen“ aus Grossenbrode, das Seenotboot „Wolfgang Wiese“ aus Timmendorf/Poel und das Seenotboot aus Travemünde . Zusätzlich wurden das Schadstoffunfall-Bekämpfungsschiff der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes „Scharhörn“, sowie der Hochseebergungsschlepper „Baltic“ im Auftrag des BMVBS alarmiert. Koordoniert wurde der Einsatz von der Besatzung des Küstenstreifenbootes „Hoben“ der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar.

Besatzung der „Wolfgang Wiese“ fand das havarierte Sportboot

Im Hafen der Weißen Wiek in Tarnewitz standen zudem die Feuerwehren aus Boltenhagen und Klütz bereit, sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt. Gegen 20 Uhr fanden die Rettungskräfte das havarierte Schiff. Die Besatzung der „Wolfgang Wiese“ hatte das Boot entdeckt und in den Hafen in Tarnewitz geschleppt. Ein Besatzungsmitglied des havarierten Bootes musste mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden, alle anderen Beteiligten wurden vor Ort durch die Rettungskräfte betreut.

Defekt im Kühlkreislauf als mögliche Ursache

Als wahrscheinliche Ursache wurde ein Leck im inneren Kühlkreislauf des Antriebsmotors ausgemacht, wobei in weiterer Folge Kühlmittel auf heiße Motorteile tropfte, dieses verdampfte und starke Qualmentwicklung sowie Gestank verursachte. Zu einem direkten Brand auf dem Boot sei es nach Polizeiangaben nicht gekommen.

Von Michael Prochnow