Großeinsatz in Petersberg: Wenn Feuerwehren stundenlang auf dem Trockenen sitzen

Es war morgens gegen 5 Uhr, als Michael Vohs aus dem Küchenfenster blickte und einen Feuerschein sah. Der 38-Jährige, der in Dorf Lockwisch wohnt, machte sich sofort auf den Weg nach draußen. Er ist Wehrführer der Gemeindewehr Lockwisch. Am Dienstagmorgen war er der erste Feuerwehrmann, der beim Brand einer Strohmiete mit rund 300 Ballen unweit von Petersberg eintraf.

„Die Strohmiete war bereits im Vollbrand“, berichtet Michael Vohs. Er wies Feuerwehrleute ein, die den Einsatzort erreichten. 33 Brandschützer kamen aus Lockwisch, Schönberg und der Gemeinde Siemz-Niendorf. Das riesige Problem, das sie zu meistern hatten: ausreichend Löschwasser zur brennenden Strohmiete pumpen. Die Kapazität von Tanklöschfahrzeugen reicht dafür nicht aus.

"Die Löschwasserversorgung in Petersberg ist ein ganz gravierender Punkt", sagt Michael Vohs (38), Wehrführer der Ortswehr Lockwisch. Quelle: Jürgen Lenz

Feuerwehrleute eilten zu einem Löschwasserteich nahe Petersberg, verlegten eine mehrere Hundert Meter lange Schlauchleitung, arbeiteten mit einem Schwimmsaugkorb, um Wasser abzupumpen. Doch bald wurde klar: Der Teich ist nicht zu gebrauchen. Immer wieder verschlammten die Pumpen. Was jetzt?

Versuch mit Hydranten scheiterte

Die Feuerwehrleute versuchten es mit Hydrantenwasser aus dem Ort. Doch die Durchflussgeschwindigkeit war viel zu gering. Einsatzleiter Michael Vohs erklärt: „Dadurch ist die Löschwasserversorgung innerhalb kurzer Zeit zusammengebrochen.“ Auch dieser Versuch scheiterte.

Die letzte Chance: den Rupensdorfer Bach aufstauen und wieder eine mehrere Hundert Meter lange Schlauchstrecke verlegen. Das gelang den Einsatzkräften am Ende. Ihnen half der Landwirt, dem die Strohmiete gehört. Er transportierte Stroh mit einem Radlader zu einer Ablöschstelle. Dort konnten die Feuerwehrleute auch Glutnester löschen. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt.

Nicht zu gebrauchen: ein verschlammter Löschteich nahe Petersberg. Quelle: Jürgen Lenz

Insgesamt zweieinhalb Stunden waren vergangen, bis die Feuerwehrleute die Löschwasserversorgung herstellen konnten – wertvolle Zeit im Ernstfall. Michael Vohs sagt: „Wir können froh sein, dass das Feuer auf freiem Feld war.“

Feuerwehren sehen Politik gefordert

Anlässlich des Brandes am Dienstag weisen die Feuerwehren Lockwisch und Schönberg zum wiederholten Mal auf die unzureichende Löschwasserversorgung hin. Die Politik müsse rasch handeln. Das Problem in Petersberg ist nach Michael Vohs Auskunft „ein ganz gravierender Punkt."

Dabei wäre im Ernstfall gerade in Petersberg viel Bedarf an Löschwasser. In dem Dorf stehen große Wohngebäude, Scheunen und Ställe. Die sicherste Lösung: eine Löschwasserzisterne bauen. Dafür hat sich neben dem Gemeindewehrführer Jörn Stange unlängst auch der Schönberger Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung einstimmig ausgesprochen. Er empfiehlt, die Kosten in den Haushalt der Stadt einzustellen.

Wehren arbeiten gut zusammen

Am Dienstag bewährte sich wieder die Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehren Lockwisch und Schönberg. „Es läuft sehr gut, reibungslos“, sagt Michael Vohs. Die Lockwischer Wehr rückt jetzt häufig mit der Schönberger aus. Ein Vorteil: Die Brandschützer sammeln Einsatzerfahrung. Gestern wurden sie nach vielen Stunden im Einsatz von Mitgliedern anderer Wehren aus dem Schönberger Land abgelöst.

Die Feuerwehr pumpt Löschwasser aus dem Rupensdorfer Bach. Quelle: Jürgen Lenz

Die Fusion von Schönberg und Lockwisch Anfang 2019 hatte auch Folgen für die Feuerwehren. Beide Wehren blieben erhalten, aber aus organisatorischen Gründen war eine Gemeindewehr zu bilden. Mitglieder beider Wehren wählten in einer gemeinsamen Versammlung den Schönberger Ortswehrführer Jörn Stange zum Gemeindewehrführer. Sein Stellvertreter ist Karsten Slotta, ebenfalls aus Schönberg. Dem Vorstand der Gemeindefeuerwehr Schönberg gehören auch der Lockwischer Ortswehrführer Michael Vohs und sein Stellvertreter Bastian Voss an.

Bereits im Oktober 2015 brannte an einer anderen Stelle unweit von Petersberg eine Strohmiete. Damals fielen 700 Strohballen den Flammen zum Opfer oder wurden durch das Verteilen und Löschen unbrauchbar. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf 50 000 Euro. Sie ermittelte wegen des Verdachts der Brandstiftung. Etliche Feuerwehren aus dem Schönberger Land waren im Einsatz. 30 Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen von der Strohmiete auf ein nahe gelegenes Waldstück übergreifen konnten.

Von Jürgen Lenz