Großenhof: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Großenhof

Am Sonntagnachmittag, 4. Oktober, kam es in Großenhof zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 34-jährige Fahrer eines VW Polo die Kreisstraße 18 in Richtung Damshagen. In Großenhof kam er rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Dacia und schob diesen in eine Grundstückseinfahrt.

Der VW geriet in Brand. Die Flammen konnten jedoch bereits in der Entstehung von den anwesenden Personen gelöscht werden. Der Gesamtschaden betrug ca. 22 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme wurde auch ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen durchgeführt. Ergebnis: 1,22 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von OZ