Großes Benefizkonzert in Schönberg: Musiker helfen Menschen in der Ukraine

Schönberg

Die Bereitschaft zu helfen ist riesig. Musiker aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein waren nach Anfragen aus Schönberg sofort bereit, bei einem Benefizkonzert für die Ukraine aufzutreten. So finden sich Chöre, Bands und zahlreiche Solisten aus beiden Bundesländern zusammen, um für Menschen zu singen und zu spielen, die Unterstützung dringend nötig haben. Am Freitag, dem 29. April, um 19.30 Uhr beginnt das Benefizkonzert in der Sankt-Laurentius-Kirche in Schönberg. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter hoffen auf großzügige Spenden.

Thorsten Schlaberg von der Kirchengemeinde Schönberg organisiert das Konzert. Er erklärt: „Spenden sammeln wir für die Ukraine beziehungsweise für die Kriegsgeflüchteten.“ Das Geld geht an die Diakonie Katastrophenhilfe. Das Hilfswerk arbeitet seit Jahren in der Ukraine. Es nutzt ein Netzwerk von erfahrenen Nothilfeorganisationen.

Alle Musiker verzichten auf Honorare

Die Kirchengemeinde Schönberg wird das gespendete Geld komplett an die Katastrophenhilfe weitergeben. Das machen die Künstler möglich. Thorsten Schlaberg kündigt an: „Die Musiker verzichten auf ihre Honorare.“ Auch die Technik fürs Benefizkonzert stellen sie bereit.

Heiko Preller ist einer der vielen Musiker, die sich beteiligen. Warum? „Es ist keine Frage mitzumachen. Es ist eine klitzekleine Möglichkeit zu helfen“, antwortet der Schlagzeuger, der in Nordwestmecklenburg wohnt und als Fotograf arbeitet. Mit Bildern unterstützt er seit Jahren den Schönberger Musiksommer.

„Musik ist das, was die Welt am stärksten verbindet“

Heiko Preller sagt, es sei wichtig, aktiv zu werden. Auch sei das Benefizkonzert in Schönberg eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dann ergänzt der Schlagzeuger: „Musik ist das, was die Welt am stärksten verbindet. Das kann einem keiner nehmen. Auch kein Krieg und kein Putin.“

Thorsten Schlaberg hatte die Idee fürs Benefizkonzert. Der Hintergrund: Die Kirchengemeinde Schönberg lädt seit Anfang März in jeder Woche zum Friedensgebet ein. Es beginnt jeden Freitag um 18 Uhr in der Sankt-Laurentius-Kirche.

Künstler aus Netzwerk des Schönberger Musiksommers

Die meisten Akteure des Benefizkonzerts kommen aus dem erweiterten Netzwerk des Schönberger Musiksommers. „Wir haben musikmäßig hier einiges zu bieten“, sagt Thorsten Schlaberg.

Maria Daniel, Anna Reeder, Sophie Friedmann und Brita Rehsöft (v. l.) bilden das Gesangsquartett „Broish“. Quelle: Heiko Preller

Neben dem Elternchor des Ernst-Barlach-Gymnasiums singen auch der A-cappella-Chor Ratzeburg und der Kirchenchor Schönberg. Bläser spielen unter der Leitung des Schönberger Kirchenmusikdirektors Christoph D. Minke. Der Liedermacher Dirk Oberbeck und die Liedermacherin Johanna Burmeister treten auf.

Ebenfalls dabei: Heiko Preller und Onnen Bock mit Schlagwerk und elektronischen Klängen, das Gesangsquartett Broish und die Gruppe „Die Haase mit Jazzebo“ mit Bernhard Hotz (Kontrabass), Heiko Preller (Schlagzeug), Lukas Kowalski (Gitarre) und Petra Haase (Text). Gunta Birzina und Margarita Priebe unterhalten das Publikum als Gesangsduo. Der Schönberger Rudi Volk moderiert das Konzert für die Ukraine.

Von Jürgen Lenz