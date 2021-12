Großes Kino in der Börzower Dorfkirche: NDR-Moderator dreht Weihnachtsfilm

Börzow

Weihnachtsgottesdienste wird es in diesem Jahr in keiner der vier Kirchen von Pastor Dirk Greverus geben. „Die Kirchen sind allesamt zu klein für 3G mit den gebotenen Abstandsregeln und wir wollenam Heiligen Abend niemanden ausschließen“, so der Pastor der Großgemeinde. Wer jetzt glaubt, Pastor und Kirchenälteste würden sich gemütlich auf die faule Haut legen, der irrt gewaltig.

Viel Aufwand für die richtige Einstellung

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für den großen Weihnachtsfilm unter der Regie von NDR-Moderator Thomas Lenz. Gedreht wurde der Online-Gottesdienst das gesamte Wochenende über in und um die Dorfkirche in Börzow. Dabei kamen neben drei Kameras, unzähligen mannshohen Filmleuchten, professioneller Tontechnik und einer Drohne auch die Drehleiter der Börzower Feuerwehr zum Einsatz, um die richtige Einstellung an der Krippe vor der Kirche filmen zu können.

Über 50 Mitwirkende, darunter zahlreiche Sänger und Musiker hat der Film, der auf der Seite der Kirchengemeinde ab 12 Uhr am Heiligen Abend abrufbar sein wird. Außerdem wird der Gottesdienst auch als DVD im Pfarrhaus Roggenstorf erhältlich sein. Die Kinder werden zudem DVDs zu den Menschen nach Hause bringen, die nicht so gut zu Fuß sind.

Von Annabelle von Bernstorff