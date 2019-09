Großes Kino in der kleinen Dorfkirche

Friedrichshagen

Ein beeindruckendes Filmkunstwerk wird am Donnerstag, 19. September, um 19 Uhr, in der Friedrichshagener Dorfkirche gezeigt: der schwedische Film „Wie im Himmel“. In der Hauptrolle der auch weit über Schwedens Grenzen hinaus bekannte Schauspieler Michael Nyqvist. „Das wird die letzte öffentliche Kulturveranstaltung für dieses Jahr in unserer kleinen Kirche sein“, ließ der Vorsitzende des Vereins zum Erhalt ebendieser, Joachim Schünemann, mitteilen.

„Wie im Himmel“ erzählt die Geschichte des weltberühmten Dirigenten Daniel Dareus ( Michael Nyqvist), der nach einem schweren Kollaps in sein schwedisches Heimatdorf zurückkehrt. Eigentlich will er sich von der Welt zurückziehen, doch als er das Amt des Kantors antritt, findet er über seine Leidenschaft für die Musik auf überraschende Weise zu den Menschen zurück. Bei seiner Arbeit mit dem bunt zusammengesetzten Chor der kleinen Gemeinde entfaltet sich vor ihm ein Mikrokosmos menschlicher Sorgen und Nöte. Der Dirigent ist überglücklich, als er erkennt, dass er mit Hilfe der Musik einen Weg in die Herzen der anderen findet. Denn genau das war die Erfüllung seines Traums, mit dem er vor Jahrzehnten aus dieser Gegend aufgebrochen war. Ein Film mit großen Bildern, voller Humor und Mitgefühl, aber auch ziemlich viel Dramatik.

Szene aus dem Film „Wie im Himmel“, der am 19. September in der Kirche in Friedrichshagen gezeigt wird. Quelle: Prokino

„Wie im Himmel“ von Regisseur Kay Pollak wurde 2005 für einen Oscar als „bester fremdsprachiger Film“ nominiert, konnte sich damals aber nicht gegen den spanischen Beitrag „Das Meer in mir“ von Alejandro Amenábar durchsetzen.

Der Eintritt zu diesem Abend ist wie immer frei – es wird um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten. Sich warm anziehen und vielleicht noch eine Decke für die Knie mitnehmen, ist sicher auch eine gute Idee.

Veranstalter der Kino-Gesprächsreihe ist der Kirchenkreis Mecklenburg, der dafür mit dem Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis, dem Projekt „Kirche stärkt Demokratie“ und der Filmland Mecklenburg-Vorpommern gGmbH kooperiert. Die Reihe „Starke Stücke – Berührt und diskutiert“ bringt von Anfang August bis Mitte November emotional berührende und kontroverse Filme in alte Dorfkirchen in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Annett Meinke