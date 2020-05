Wohlenberg

Der Veranstaltungskalender für Nordwestmecklenburg ist ziemlich übersichtlich für diesen Sommer. Nahezu sämtliche Großveranstaltungen wurden abgesagt, ob die bevorstehenden Lockerungen dazu führen, dass einige Feste und Konzerte dennoch stattfinden, steht in den Sternen. Der einzige fixe Termin, der bis dato noch nicht abgesagt wurde, ist das 25. Opeltreffen an der Wohlenberger Wiek. Vom 6. bis zum 9. September treffen sich die Opelfans auf dem Parkplatz entlang der Ostseeküste. Vorausgesetzt, die Behörden machen den Fans der Rüsselsheimer Automarke nicht noch kurzfristig einen Strich durch die Rechnung. Wie die Organisatoren mitteilen, sei die Veranstaltung bislang jedenfalls nicht untersagt worden. Insofern würden die Vorbereitungen für das 25. Treffen weiterlaufen.

Die Veranstaltung lockt nicht nur Hunderte Opelfahrer an, sondern jedes Jahr etliche Besucher, die sich die Fahrzeuge anschauen. Angefangen von den Klassikern wie den großen Fahrzeugen „Admiral“ bis hin zu den Kultautos aus den Mantafilmen. Auch die einmalige Lage des Parkplatzes direkt an der Wohlenberger Wiek und die seit Jahren wachsende Professionalität der Organisation hat dazu geführt, dass auch aus dem Ausland Gäste nach Nordwestmecklenburg reisen, um beim Opeltreffen dabei zu sein.

Anzeige

Simson-Treffen in Gadebusch vorerst verschoben

Apropos Oldtimer: Das für Ende Mai geplante Simson-Treffen in Gadebusch, an dem jedes Jahr mehrere hundert Oldtimerfans aus Mecklenburg teilnehmen, fiel ebenfalls den Corona-Beschränkungen zum Opfer. Selbst ein kurzfristig eingereichter Antrag beim zuständigen Fachdienst beim Landkreis Nordwestmecklenburg wurde abgelehnt. In der Begründung heißt es: „...selbst bei der Unterschreitung der Teilnehmerzahl von 500 Personen würde die von Ihnen beantragte Veranstaltung in der Gesamtheit einem Volksfest gleichen...“. Damit ist die Veranstaltung vorerst untersagt. Auf einer kurzfristig einberufenen Versammlung der beteiligten Organisatoren konnte bisher ebenfalls kein Termin gefunden werden. „Offiziell ist alles bis zum 31. August abgesagt. Wir werden trotzdem auf Lockerungen hoffen und das Simsontreffen zum nächstmöglichen Termin nachholen“, sagte Chef-Organisator Jörg Abraham.

Weitere OZ+ Artikel

Von Michael Prochnow