Upahl/Grevesmühlen

Das Rätselraten um die mögliche Ansiedlung von Amazon im geplanten Großgewerbegebiet zwischen Upahl und Grevesmühlen hat ein Ende. Nachdem der Investor, ein Unternehmen aus Singapur, seit April die Entscheidung über den Standort immer wieder verschoben hatte, teilte Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler jetzt mit, dass der Investor jetzt zugesagt habe, das Logistikzentrum zu errichten. Nach OZ-Informationen soll das Gebäude auf einem rund 14 Hektar großen Areal errichtet werden, nach Fertigstellung soll Amazon dann dort als Mieter einziehen. Der Online-Riese hat bereits in Dummerstorf bei Rostock und Bad Oldesloe neue Zentren eröffnet, die Investition in Nordwestmecklenburg mit dem Logistikzentrum soll die letzte Lücke schließen.

Gremien sollen im Februar abstimmen

Allerdings sind noch einige Fragen zu klären, bevor die Arbeiten an dem etwa 40 Hektar großen Gewerbegebiet, das sich nördlich der A 20 und westlich der Landesstraße erstrecken soll, beginnen können. „Voraussichtlich im Februar werden die Stadtvertretung in Grevesmühlen und die Gemeindevertretung in Upahl die entsprechenden Beschlussvorlagen auf dem Tisch haben“, erklärt Lars Prahler. Denn vor der Umsetzung müssten noch Grundstücksangelegenheiten geklärt und die entsprechenden Planungen vorangetrieben werden. Der Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Upahl und der Stadt Grevesmühlen, der notwendig ist, um die Investition zu tätigen, muss ebenfalls noch abgesegnet werden.

In einer nicht öffentlichen Präsentation hatten die Investoren aus Asien vor einige Monaten einen Zeitplan vorgestellt, der sieht vor, dass im kommenden Jahr bereits die Arbeiten an dem Logistikzentrum beginnen sollen, in Betrieb gehen soll es im Jahr 2023. Rund 800 Arbeitsplätze sollen dort allein im Logistikzentrum entstehen, mehr als 100 Lastwagen pro Tag sollen dort an- und abfahren. Örtliche Unternehmen fürchten inzwischen einen ungleichen Kampf um die wenigen Arbeitskräfte vor Ort.

Von Michael Prochnow