Grevesmühlen

Auch Mädchen können Dribbelkünstler, Elferköniginnen oder Kurzpass-Asse sein. Das bewiesen sie am Donnerstagvormittag in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen. Drittklässler der Grundschule Am Ploggensee absolvierten ihr DFB-Abzeichen – genauer gesagt das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen. Mit Spaß dabei waren auch (v.l.) Lucas, Tim, Vivien und John.

Drei Stationen mussten sie dafür bewältigen. Jeder einzelne zeigte, dass er es richtig drauf hat und mit dem Ball umgehen kann. Jeder schaffte sein Abzeichen – die Besten in Gold. Vergeben wurden auch die Abzeichen in Silber und Bronze.

Ermöglicht hat den mal etwas anderen Sportunterricht Jerome Seifert, der mit der Grundschule eine Kooperation einging. „Sinn und Zweck ist, Talente unter den Schülern zu finden und möglicherweise für den Gostorfer SV zu gewinnen“, erläutert er. Der Verein hatte sich sofort bereit erklärt, den Fußballtrainer zu unterstützen. Jeden Montag bietet er nun in der sechsten Stunde eine Fußball-Arbeitsgemeinschaft an, zu der sich die Mädels und Jungs anmelden können. Wer weiß, vielleicht findet sich ja bald der eine oder andere im Gostorfer Verein wieder?!

Von Jana Franke