Grundschule „Am Ploggensee“ Grevesmühlen holt den Pott

Grevesmühlen

Es war alles dabei: Tränen der Enttäuschung, Wut über eigene Flüchtigkeitsfehler und Jubel. Das ist eben Sport – und hier kann es nur einen geben, der den Pokal mit nach Hause nimmt. Es war die Grundschule „Am Ploggensee“, die das begehrte Ding ihr Eigen nennen kann – erneut, muss man anerkennend anmerken.

20-köpfiges Team am Start

Am Donnerstag lieferten sich 20 nach sportlichem Talent ausgewählte Erst- bis Viertklässler der Schule einen packenden Wettbewerb mit 20-köpfigen Teams aus vier weiteren Grundschulen: „ Fritz Reuter“ aus Grevesmühlen sowie die Grundschulen aus Boltenhagen, Kalkhorst und Mühlen Eichsen.

Initiiert worden ist der Wettkampf mit zehn Stationen von den Schulsportberatern Beatrix Scheck und Volker Lüders sowie dem ehemaligen Schulsportberater Reinhard Galda. Mit ins Boot holten sie den Kreissportbund Nordwestmecklenburg und Moderator Uwe Thom aus Wismar.

„Wir wollten mehr oder weniger Adis ‚Mach’s mit, mach’s nach, mach’s besser‘ wiederbeleben“, umschreibt Beatrix Scheck. Zu DDR-Zeiten war das Format eine beliebte Sendung im Fernsehen, die immer sonntags um 10 Uhr gesendet worden war und in der Schulen gegeneinander im Stationsbetrieb antraten.

Titelverteidiger wollte erneut Sieg

Der Grundschulpokal wird jedes Jahr an einem anderen Ort ausgetragen – abwechselnd in Neukloster, Schönberg, Gadebusch, Dorf Mecklenburg und Grevesmühlen. Hier fand er letztmalig 2013 statt. Seinerzeit ging auch die Grundschule „Am Ploggensee“ als Sieger hervor. Mit entsprechenden Erwartungen waren die Schüler auch in diesem Jahr am Start. Schließlich sollte ein weiterer Pokal das Lehrerzimmer schmücken.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die Mädchen und Jungen teilweise mit den Schülern der Grundschule „ Fritz Reuter“. Die haben bis zum Schluss gekämpft, entschieden sogar die letzte Disziplin mit doppelter Punktzahl für sich. Aber es reichte nicht ganz und letztlich „nur“ für den zweiten Platz. Daniel Leibold wollte es gar nicht glauben und ließ sich nur widerwillig die Silbermedaille um den Hals hängen. „Ich bin enttäuscht“, gab der Viertklässler zu. „Wir haben so viel geübt.“ Hier und da rollten sogar Tränen. Nicht so bei den Ploggensee-Schülern. „So sehen Sieger aus“, sang die Truppe am Ende und beschallte damit die Mehrzweckhalle.

Vielfältige Disziplinen

Sehr vielfältig waren die Übungen, die von Koordination über Geschicklichkeit bis Schnelligkeit alles abdeckten und von Reinhard Galda ausgetüftelt worden waren. So mussten die Teilnehmer unter anderem mit einem Gymnastikstab einen Ring fortbewegen, einen an der Wand hängenden Reifen aus vier Metern Entfernung treffen, mit zwei Scheuerlappen eine Slalomstrecke umlaufen und Mitschüler auf einem Teppichflicken sitzend ziehen.

Das absolute Highlight war das Tauziehen. Mittendrin in seiner Mannschaft war Noel Jerome Mirus – mit sieben Jahren der Jüngste und von seiner Größe her der kleinste Teilnehmer im Feld der Ploggenseeschüler. Am Morgen, so gab er zu, war er sehr aufgeregt. Aber als Vorbereitung habe er richtig gut gefrühstückt. „Ich habe auch einen Apfel gegessen“, erzählt er stolz. Der Sieg am Ende machte ihn noch mehr stolz. Da hatte sich der Apfel wohl gelohnt.

Platzierungen: Der dritte Platz ging an die Grundschule Mühlen Eichsen vor Kalkhorst und Boltenhagen.

Von Jana Franke