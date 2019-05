Grevesmühlen

Zum Geburtstag gibt es Geschenke. Das ist hinlänglich bekannt und auch an der Grundschule „ Fritz Reuter“ in Grevesmühlen nicht anders.

Am 24. Mai trägt die Einrichtung seit 70 Jahren ihren Namen – und dafür hat sich die Schulleitung mit vielen Unterstützern etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Laternen auf dem Schulhof sind aufgehübscht worden. An ihnen prangen jetzt Krähen, Buchstaben und Zahlen aus Metall, verziert mit bunten Bändern in den Mecklenburg-Farben Blau, Gelb und Rot. Umgesetzt hat die Idee der selbstständige Metallbauer Dirk Berlin aus Grevesmühlen.

Zum Jahrestag wird es vor den Sommerferien eine weitere Überraschung für die Erst- bis Viertklässler geben, erklärte Schulleiterin Andrea Kodanek, ohne zu viel zu verraten. Nur so viel: Es wird etwas zu sehen und zu hören geben. Die Grundschüler dürfen also gespannt sein.

Die Krähe als Wahrzeichen der Stadt, die auch als Kreihnsdörp bekannt ist, sowie Buchstaben und Zahlen – ebenfalls aus Metall – finden sich bereits mehrere auf dem Schulhof. Auf Felssteinen vor dem Grünen Klassenzimmer haben sie ihren Platz und erfreuen die Schüler und Lehrer.

Jana Franke