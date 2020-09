Grundshagen

Morgens im feuchten Gras an der viel befahrenen Straße bei Dunkelheit auf den Schulbus warten – das hat am Klützer Ortsteil Grundshagen jetzt ein Ende. An der Landesstraße 01 nach Klütz wird eine Bushaltestelle ausgebaut. Für die Wartenden wird eine Plattform geschaffen, die genügend Platz bietet, auch wenn Autos, Lastwagen und Traktoren auf der Straße vorbeifahren.

Ampel bis 25. September

Die Bauarbeiten wurden in der ersten Septemberwoche begonnen. Sie sollen voraussichtlich bis zum 25. September andauern. So lange wird eine Ampel den Verkehr regeln, der einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wird. Die Ampel steht direkt im Bereich der von Kalkhorst kommenden abknickenden Vorfahrtsstraße.

Von Malte Behnk