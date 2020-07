Grundshagen bekommt einen Radweg für 393 000 Euro

Grundshagen

Die Fahrbahndecke der Straße nach und durch Grundshagen ist fast fertig erneuert und die Sperrung in Richtung Elmenhorst soll an diesem Wochenende aufgehoben werden. Dann beginnen im August aber weitere Bauarbeiten. Entlang der Kreisstraße 12 wird noch ein Radweg gebaut.

393 000 Euro kostet der Bau des 376 Meter langen Weges. Das Land unterstützt das Projekt mit 295 000 Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). Den Förderbescheid überreichte Verkehrs- und Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) jetzt dem Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG).

Stadt übernimmt Planung und Bau

Hintergrund ist, dass die Stadt die Planung und den Bau des Radweges für den Landkreis übernimmt. Nach dem Bau wird der Weg an den Landkreis übertragen, der sich dann um die Instandhaltung und Pflege kümmern muss. „Der Landkreis könnte diese Maßnahme bei den vielen Straßenkilometern jetzt nicht selber leisten“, sagte Landrätin Kerstin Weiss ( SPD), die der Stadt Klütz für die Unterstützung dankte. Dennoch bleibt bei der Stadt Klütz ein Eigenanteil von etwa 100 000 Euro, für den es aber auch 58 000 Euro aus dem Innenministerium gibt.

Der neue Radweg nach Grundshagen beginnt am Trocknungswerk an der Kreuzung zur Landesstraße. Dort schließt er sich an den Radweg an, der 2012 als erster Abschnitt zwischen Klütz und Dassow gebaut wurde. Bis auf eine Lücke zwischen Hohen Schönberg und Kalkhorst und den Abschnitt von der Kreuzung nach Tankenhagen bis Dassow ist dieser Radweg schon gebaut. Bei den Lücken gibt es Probleme mit Grundstücksbesitzern. Ein Planfeststellungsverfahren war bereits einmal eingeleitet worden.

Minister Christian Pegel hält den Weiterbau entlang der Landesstraße durchaus für notwendig. Schließlich dient er nicht nur dem Tourismus, sondern auch den Einheimischen, die mit einer Radwegverbindung zwischen Klütz und Dassow Arbeitsstellen oder Schulen sicher mit dem Rad erreichen könnten.

Wege auch für Schüler bauen

Das gelte auch für den Radweg nach Grundshagen. „Ich habe verstanden, dass hier die Anbindung an den Radweg der Landesstraße geschaffen wird und es um den Schülerverkehr oder den der Berufstätigen, nicht alleine um den Tourismus geht“, sagte er. Auch deswegen habe es Fördermittel der EU gegeben. „Dort ist man überzeugt, dass der Bau von Radwegen auch dazugehört, wenn CO2 eingespart werden soll.“

Etwa vier Monate Bauzeit veranschlagt die Baufirma Raida aus Satow für den neuen Radweg in Grundshagen. Im November soll er fertig sein. Im Ort wird er an den dortigen Gehweg angebunden. Kniffelig wird es bei der Querung des Grundshäger Bachs im mittleren Bereich der Radwegtrasse. Dort wird eine sieben Meter lange Fertigteilbrücke errichtet.

