Grundstück in Schönberg für 150 000 Euro versteigert: Photovoltaik-Anlage geplant?

Ein Schnäppchen war das Grundstück am westlichen Stadtrand von Schönberg, hinter der Wohnbebauung Ecke Rudolf-Hartmann-Straße und Fritz-Buddin-Ring, nicht. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Für 150 000 Euro ist es Anfang Juni auf einer Auktion in Rostock unter den Hammer gekommen. Ein Verkaufspreis, der weit über dem Mindestgebot von 9 500 Euro liegt.

Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) kann sich denken, was der Grund dafür sein könnte. „Vielleicht ist es eben doch ein Schnäppchen.“, sagt er. „Der Grund für das große Interesse an dem Grundstück ist wohl der Auktionstext.“

Photovoltaik statt Wohnraum?

Im Text zu diesem Grundstück ist zu lesen, dass das Grundstück an den Bahngleisen, die Grevesmühlen und Lübeck miteinander verbinden, mit Gräsern und Büschen bewachsen ist, dass es laut Auskunft des Amtes Schönberger-Land im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen sei, dass es aber aufgrund von Lage und Beschaffenheit für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage geeignet sein könnte.

„Eine bessere Geldanlage“, sagt Korn, „kann es für Menschen oder Unternehmen mit zuviel Geld, in Zeiten von Niedrig- und sogar Minuszinsen gar nicht geben.“ Und, sagt Korn dann noch, „eine Photovoltaik-Anlage ist bei der Energiepolitik des Bundes und des Landes MV, die sich jetzt noch viel zielstrebiger in Richtung erneuerbare Energien bewegt, mindestens für gute 30 Jahre eine Art Gelddruckmaschine.“

Bereits im Vorfeld der Auktion hatte der Bürgermeister unzählige Anfragen zu diesem Grundstück erhalten. Inhalt der Mails war fast immer die gleiche Frage: Wie steht die Stadt zu Photovoltaik auf diesem Grundstück? Allen Fragestellern hat Korn ungefähr dasselbe geantwortet: „Damit hat sich die Stadt bisher in ihren Ausschüssen noch nicht beschäftigt.“

Nachfrage nach Wohnraum steigend

Der Flächennutzungsplan, der die Wohnbebauung für das Grundstück vorsieht, ist schon alt. „Dennoch,“ sagt Korn, „wir haben großen Bedarf an neuem Wohnraum in Schönberg.“ Die Nachfrage ist in der kleinen, idyllisch, unweit von Lübeck gelegenen Kleinstadt in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen.

Dass die Schönberger, die bereits in der Nähe des nun verkauften Grundstücks ihre Gärten und Häuser haben, nicht besonders erfreut über eine Photovoltaik-Anlage in ihrer Nähe sein würden, meint Korn, sei auch anzunehmen. Auch wenn viele Menschen in Schönberg, vor dem Hintergrund fühlbarer klimatischer Veränderungen, die Notwendigkeit der Investitionen in erneuerbare Energien durchaus verstehen. Für etwas zu sein oder zumindest nicht dagegen, ist einfacher, solange man selbst keine konkreten Einschränkungen hinnehmen muss.

Die Module von Photovoltaik-Anlagen sind optisch nicht sonderlich attraktiv. Sie passen sich auch nicht wirklich harmonisch in die Landschaft und das idyllisch-kleinstädtisches Ambiente ein, blinken und spiegeln zudem in der Sonne.

Käufer bisher nicht bekannt gegeben

Verkäuferin des Grundstücks ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Pressestelle ihrer Hauptverkaufsstelle in Rostock teilt auf Anfrage der OZ mit: „Zum Ersteigerer können wir leider keine Angaben machen, dieser ist uns nicht bekannt.“ Ob das nun wahr ist oder nicht, Fakt ist, Bieter auf Auktionen bleiben nicht selten anonym.

In einer zweiten Mail an die OZ, die unaufgefordert auf die erste, einzige Anfrage folgt, betont die Bundesanstalt noch einmal explizit, dass im Auktionstext nur von einer scheinbaren Eignung des Grundstücks für Photovoltaik die Rede sei und zitiert dann aus dem weiteren, sogenannten Auslobungstext zum Grundstück für die Auktion: „Der Einlieferer (die Bundesanstalt) bietet keine Gewähr dafür, dass die hier angebotenen Flächen dem Photovoltaikanlagen- und Geschäftskonzept des Meistbietenden entsprechen. Dem Meistbietenden stehen diesbezüglich keine Gewährleistungsrechte zu. … Sofern keine verbindliche Bauleitplanung vorhanden ist, sind Nutzungs- und Bebauungsmöglichkeiten nur durch eine Bauvoranfrage zu klären.“

Immerhin, dieser Text allein legt schon nahe, dass das Interesse des Meistbietenden sich also tatsächlich in Richtung Photovoltaik bewegt. Wenn das so sei, sagt Bürgermeister Korn, könne man als Stadt vermutlich wenig ausrichten. Die Entscheidung wird üblicherweise an ganz anderer Stelle getroffen, im Landkreis und im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt.

Stadt hat wenig Einflussnahme

Die Ausschüsse der Stadt werden zwar befragt werden müssen und können auch ihre Empfehlungen abgeben – doch letztlich wirklich Einfluss nehmen auf das, was zukünftig auf diesem Grundstück passiert oder nicht, können sie nicht.

Wie weit dehnbar sich zudem auch Gesetze und Verordnungen immer wieder erweisen, sagt Bürgermeister Stephan Korn noch, könne man auch gut an den Windkraftanlagen in Sabow, einem Ortsteil von Schönberg, beobachten. Die Anlagen wurden im Zuge eines Re-Powering-Projektes nicht nur größer, sondern auch verschoben und sind nun nur noch knappe 500 Meter von Wohnbebauungen entfernt.

Von Annett Meinke