Klütz

Der Streit um den Titel „Bad Boltenhagen“ für das Mega-Projekt in Christinenfeld im Klützer Winkel ist inzwischen beigelegt, mittlerweile läuft die Planung unter dem Begriff „Gut Christinenfeld“. Geplant ist ein Ferienhausgebiet südlich von Boltenhagen. Ferienhäuser, ein Mischgebiet mit einem zentralen Gebäude, ein neues Dorf quasi. Wenn es denn irgendwann fertig wird. Und danach sieht es nicht aus. Hintergrund ist ein Streit zwischen Klütz und Boltenhagen.

1,7 Kilometer lange Abwasserleitung muss verlegt werden

Jürgen Mevius, Bürgermeister von Klütz Quelle: Privat

Anzeige

Aber von vorn: Unternehmer Uwe Schellbach hat nach Angaben der Stadt Klütz das Projekt von den ursprünglichen Investoren, einer niederländischen Gruppe, übernommen und mit einer Hamburger Reederei inzwischen einen Investor gefunden, der den Bau der Ferienhäuser übernehmen will. Die Stadt Klütz, auf deren Gebiet das Projekt umgesetzt werden soll, hat grünes Licht gegeben, der Bebauungsplan ist seit Jahren fertig – doch los geht es immer noch nicht.

„Das Problem ist die Abwasserdruckleitung, die von Christinenfeld aus in die Kläranlage nach Boltenhagen gebaut werden soll“, sagt Jürgen Mevius, Bürgermeister der Stadt Klütz. Rund 1,7 Kilometer lang ist die Leitung, die auf direktem Weg von der Ferienhaussiedlung in die Kläranlage führt. Darunter auch einige Hundert Meter über Boltenhagener Gemeindegebiet. Und da liegt das eigentliche Problem. „Die Gemeindevertretung hat das Vorhaben abgelehnt“, sagt Jürgen Mevius.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wegekonzept von der Stadt Klütz gefordert

Auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung hatte eine Mehrheit gegen die Abwasserleitung gestimmt. Unter anderem fordern einige Fraktionen ein sogenanntes Wegekonzept von der Stadt Klütz. Ob dieses Wegekonzept Bedingung für die Zustimmung der Kommunalpolitiker ist, bleibt offen. Die Forderung nach einem Konzept, so Jürgen Mevius, sei auch durchaus nachvollziehbar.

Was er nicht verstehe, sei jedoch die Weigerung der Nachbarkommune, den Bau der Leitung zu genehmigen, damit die Arbeiten endlich beginnen könnten in Christinenfeld. „Das Konzept können wir immer noch auf den Weg bringen.“ Der Rad- und Wanderweg, der die Abwasserleitung begleiten würde, ist für das Ferienhausgebiet immens wichtig. Denn der Investor wirbt mit der Nähe zur Ostsee und zum Ostseebad. Müssten die Bewohner jedes mal an der Landesstraße entlang bis nach Boltenhagen laufen oder radeln, würde das einen erheblichen Umweg bedeuten.

Ortsdurchfahrt soll komplett erneuert werden

Das Straßenbauamt in Schwerin steht ebenfalls bereit, um im kommenden Jahr die Ortsdurchfahrt von Christinenfeld neu zu bauen. Denn die vorhandene Straße ist nicht nur marode, sondern auch viel zu schmal. Laut Jürgen Mevius gebe es bereits die Zusage vom Investor, dass eine Baustraße über das Areal des Ferienhausgebiet führen würde für die Zeit der Arbeiten. Doch dafür müsste die Erschließung beginnen. „Es ist alles vorbereitet, was fehlt, ist grünes Licht für den Bau der Leitung auf Boltenhagener Gemeindegebiet.“

Lesen Sie auch: Bauland in Sicht: Neue Wohngebiete in der Gemeinde Lüdersdorf

Der Investor selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, die Nummern, die unter der Firmenadresse angegeben sind, sind entweder nicht erreichbar oder es meldet sich ein Anrufbeantworter. Eine entsprechende Bitte um Rückruf der Redaktion blieb ohne Erfolg.

Zweckverband steht in den Startlöchern

Beim Zweckverband Grevesmühlen warten die Fachleute ebenfalls auf eine Entscheidung im Hinblick auf den Bau der Anlage. Laut Verbandsingenieur Andreas Lachmann habe der Zweckverband ein Konzept vorgelegt, wie eine Abwasserleitung verlaufen könnte. Und dafür auf der letzten Gemeindevertretersitzung kräftig die Werbetrommel gerührt, doch vergeblich. Das Vorhaben wurde abgelehnt.

„Im Moment wissen wir noch nicht einmal, ob wir die Leitung bauen und der Investor die Erschließung bezahlt, oder ob der Investor das gleich selbst übernimmt“, so Andreas Lachmann. Auf jeden Fall braucht es grünes Licht von der Gemeinde Boltenhagen. Denn die Kläranlage liegt nun mal auf Gemeindegebiet. In die Anlage investiert der Zweckverband laut Andreas Lachmann bis 2023 rund sieben Millionen Euro. „Allerdings geht es bei der Erweiterung vor allem um die Abwassermengen, die aus dem Ostseebad kommen, Gut Christinenfeld ist aus unserer Sicht eher ein kleinerer Posten.“

Uralter Zwist zwischen Klütz und Boltenhagen

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki Quelle: Arscholl

Laut Bürgermeister Raphael Wardecki ( Bündnis 90/Die Grünen) steckt die Genehmigung derzeit tatsächlich in einer Sackgasse. „Nach dem jüngsten Beschluss weiß ich in der Tat nicht, wie es weitergehen soll.“ Er selbst könne die Bedenken einiger Gemeindevertreter nicht nachvollziehen.

Und so geht es auch anderen Mitgliedern der Gemeindevertretung, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen in diesem Zusammenhang. „Diese Nummer war ein Rückfall in schlimme alte Zeiten, es geht da wohl um ein paar persönlichen Dinge, jedenfalls geht es nicht um die Abwasserleitung“, so ein Mitglied des Gremiums.

Lesen Sie auch

Von Michael Prochnow