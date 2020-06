Gute Nachricht: Freibad in Grevesmühlen öffnet im Juli

Grevesmühlen

Eine Hiobsbotschaft nach der anderen erreichte den Vorsitzenden des Grevesmühlener Freibadvereins Grevesmühlen, Benny Andersson. Erst durften sich die Türen in Zeiten von Corona gar nicht öffnen. Dann nur unter bestimmten Bedingungen. Allerdings fehlten dafür ehrenamtliche Helfer. Der Freibadverein zählt zwar viele, nur gehören die mit über 60 Jahren zur Risikogruppe in der Coronakrise.

Als endlich genügend gefunden waren, der nächste Schock: Einer von ihnen fällt aufgrund einer Verletzung nun doch aus. Und da die Anzahl der Freiwilligen ohnehin schon auf der sprichwörtlichen Kante genäht war, drohte dann doch ein Sommer ohne Freibad. Wieder ringen. Wieder werben. Es hat sich gelohnt. Zwei weitere Ehrenamtliche springen ein.

Anzeige

Rettungsschwimmer säubern Badebereich

„Somit können wir am 1. Juli öffnen“, freut sich Benny Andersson. Bis zum 2. August ist der Badebetrieb mittwochs bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr gesichert. Eine große Unterstützung ist dem Freibadverein dabei die DRK-Wasserrettung – und das auch schon vor der Eröffnung.

Weitere OZ+ Artikel

Es gab jede Menge zu tun. Da es im beliebten Ploggensee lange keine Bewegung gab, hatte sich dementsprechend Grünzeug im Badebereich angestaut. Auch Fische fühlten sich im flachen Wasser pudelwohl. Die wussten gar nicht so recht, was los war, als die Rettungsschwimmer mit Harke und Handschuhen bewaffnet Stück für Stück den Badebereich säuberten. Unter ihnen waren Maximilian Pätsch (17), Jannes Schönfeldt (14) und Tjark Hones (14). Das Trio machte sich am Steg am wuchernden Schilf nützlich. Mit Handschuhen und Spaten sind die scharfkantigen Pflanzen entfernt worden.

Maximilian Pätsch (17) und Tjark Hones (14) packen gern mit an. Gemeinsam mit Jannes Schönfeldt (14) haben sie das Schilf im Badebereich entfernt. Quelle: Jana Franke

Währenddessen unternehmen Kilian Bremer und Nicklas Ehmke im tiefen Wasser mehrere Tauchgänge, um für Badegäste lästiges Grün zu entfernen. 24 Grad Celsius misst die Temperatur des Badesees. Da die beiden 13-Jährigen sowieso Wasserratten sind, kam ihnen die Hilfsaktion sehr entgegen. „Ich helfe gern, damit das Freibad bald wieder öffnen kann“, erklärte Nicklas. Schade findet er es, dass nur im Juli geöffnet wird. Aber der Verein müsse sich eben an die Regeln halten. „Ich bin jeden Sommer fast täglich im Freibad gewesen. In diesem Jahr wird es leider kein Badespaß wie sonst“, bedauerte Kilian.

Holten jede Menge Grünzeug aus dem Badebereich: Kilian Bremer (l., 13) und Nicklas Ehmke (13). Quelle: Jana Franke

Das liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber es gibt in der Tat einige Regeln, an die sich die Gäste des Freibads halten müssen. Über die Feuerwehrzufahrt wird der Ein- und Ausgang gewährt. „Das Tor ist 4,50 Meter breit. Da können wir die Abstandsregeln einhalten“, erklärt Benny Andersson. Der Bauhof stellt dem Verein eine Holzhütte zur Verfügung, in der der Eintritt kassiert wird. Benny Andersson hofft, die noch mit einer Plexiglasscheibe ausstatten zu können, damit Gäste und Kassierer geschützt sind.

Abstand wird kontrolliert

Nach neuer Landesverordnung dürfen sich bis zu zehn Personen treffen, die sich dann theoretisch auch einen Liegeplatz am Ploggensee teilen dürfen. Die Badegäste oder -gruppen müssen zu ihren Nachbarn Abstände von zwei Metern wahren. Entsprechende Abstandskontrollen werden von den ehrenamtlichen Helfern vorgenommen. Der Zugang zum Wasser ist nicht über den Steg gestattet, sondern über den Strand. Leinen markieren den Weg. Wieder an Land kommen die Gäste über den Steg.

Auf dem Ponton sind nur drei Personen gestattet. Zudem dürfen die Sprungtürme nur einzeln betreten werden. Der Kiosk ist geöffnet und bietet wie gewohnt Speisen und Getränke an, die allerdings am Strand zu sich genommen werden müssen. Am Kiosk selbst muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Wasserqualität sehr gut

Die Schwimmkurse finden allerdings wie bereits berichtet in den Sommerferien nicht statt. „Das DRK versucht noch Schwimmkurse anzubieten, dann allerdings nicht bei uns im Ploggensee“, berichtet Benny Andersson. Das Schulschwimmen wird wahrscheinlich mit dem neuen Schuljahr ab 3. August starten.

Über die Badewasserqualität brauchen sich die Gäste keinerlei Gedanken machen. Alle vier Wochen kontrolliert die Untere Wasserbehörde, die dem Ploggensee super Werte bescheinigt.

Von Jana Franke