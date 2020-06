Guten Tag, liebe Leser: Corona und die Schulferien

Grevesmühlen

Jubelnde Kinder, die ihre Zeugnisse schwenken und sich auf den Urlaub mit Freunden und Familie freuen, aufs Ferienlager, das Freibad, Tja, das gibt es dieses Jahr so nicht, das Freibad in Grevesmühlen hat (noch) zu, Ferienlager gibt es dank Corona ungefähr so viele wie Blauwale in der Ostsee und den Urlaub haben viele Eltern schon vor den Sommerferien aufgebraucht. Das Wetter, auch das muss mal kritisch angemerkt werden, hat den Ferienbeginn auch nicht besser gemacht.

Ich finde, da geht noch was in diesem Sommer. Jedenfalls freut sich unsere Katze. Wahrscheinlich versteht sie nicht, was Corona ist. Was sie jedoch sehr gut begriffen hat, ist, dass seit Monaten immer jemand zu Hause ist, der Leckerlis verteilt. Man wunderbar bei Herrchen über den Schreibtisch im Homeoffice stolzieren kann, wenn man Aufmerksamkeit braucht. Aber bald ist Schluss, die Familie fährt in den Urlaub und die Katze in die Pension. Findet sie meist nicht so toll. Hilft aber nix.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von Michael Prochnow