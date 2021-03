Kritik gibt es reichlich in diesen Tagen, zu wenig Impfstoff, zu viel Chaos bei der Terminvergabe. Doch es gibt es auch andere Stimmen. Eine ältere Dame aus Grevesmühlen hat in der Redaktion angerufen und darum gebeten, doch einmal öffentlich Danke sagen zu dürfen – und zwar an das Team des Impfzentrums in Grevesmühlen.