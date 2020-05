Guten Tag liebe Leser: Die Hippies aus dem Kinderzimmer

Grevesmühlen

In den ersten Wochen haben wir noch Scherze darüber gemacht, wie die Frisuren der Familienmitglieder nach ein paar Monaten Quarantäne wohl aussehen könnten. Beziehungsweise, ich habe die Scherze gemacht. Denn mein seit der Hochzeit anhaltender Haarausfall hat zumindest den Vorteil, dass ich nur einmal pro Woche mit einem Haarschneider die letzten Stoppel nachjustieren muss. Der Rest der Familie hat da schon ganz andere Sorgen. Leider gibt es in Grevesmühlen derzeit keine Termine mehr zum Haareschneiden. Erst im Juni sei wieder etwas frei, hieß es mehrfach auf Anfrage. Dabei können Sohn und Tochter kaum noch aus den Augen schauen. Und die Haarfarbe meiner Frau habe ich so in den vergangenen 15 Jahren auch noch nicht wahrgenommen. Nun gab es mit sehr viel Vitamin B am Sonnabend einen Termin für die Familie. Wird auch Zeit, mir fallen schon keine neuen Witze mehr zu dem Thema ein.

Von Michael Prochnow