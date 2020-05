Grevesmühlen

Der ältere Herr, der mich in der Warteschlange vor dem Bäcker ansprach, wollte sich nur ein wenig unterhalten. „Na Herr Prochnow, was halten Sie denn von der ganzen Sache?“ Tja, was soll ich sagen. Und vor allem, wem? Denn ich hatte keinen blassen Schimmer, wer der Herr mit der Maske im Gesicht vor mir war. Also Smalltalk, absolute Unwissenheit mit sicherem Auftreten kaschieren. Klappt meistens. Aber das Problem löst es nicht. Gut, ein paar Leute sind auch mit Gesichtsmaske nicht zu verkennen. Aber beim Einkaufen versuche ist jetzt nur noch, entweder in den Einkaufskorb oder auf die Preisschilder zu starren. Ansonsten grüße ich eben jeden, der mir entgegen kommt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es den anderen Menschen nicht sehr viel anders geht. Insofern kann ich nur empfehlen, einfach zu lächeln. Sieht man nicht unter der Maske? Doch, an den Augen. Und verzeihen Sie mir einfach, wenn ich Ihren Namen nicht weiß, wenn wir uns über den Weg laufen. Ich rede trotzdem mit Ihnen.

Anzeige

Von Michael Prochnow