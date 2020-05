Grevesmühlen

Ein alter Zeitungsartikel ist unter anderem der Grund dafür, warum ich mir mit Ende 40 ein Rennrad zugelegt habe. In dem Bericht, der nicht sehr lang ist, geht es um die kleine Friedensfahrt, bei der in den 1980er Jahren Schüler aus dem Kreis Grevesmühlen zwischen der damaligen Kreisstadt und Upahl jedes Jahr um die Wette fuhren. Und ich mittendrin, oder besser hintenan.

Jedenfalls habe ich ein wenig recherchiert. Jens Voigt, der berühmte Radfahrer aus Dassow, fuhr damals auch ein paar Rennen mit. Wir sind derselbe Jahrgang, demnach sind wir gegeneinander angetreten.

Die Dassower hatten damals alle Rennräder, deshalb wollten alle Jungs plötzlich zum Radsport und keiner mehr zum Fußball. Ich hatte ein orangefarbenes Mifa-Rad. Auf jeden Fall kam Jens Voigt vor mir ins Ziel. Das weiß ich deshalb so genau, weil nach mir keiner mehr kam.

Damals habe ich mich geärgert. Heute weiß ich, dass ich gegen Jens Voigt verloren habe. So wie einige Tausend Radprofis in den vergangenen 30 Jahren auch. Ist also nicht so schlimm.

Von Michael Prochnow