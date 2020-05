Guten Tag liebe Leser: Traumfrau oder Traumauto

Grevesmühlen

Als ich vor ziemlich genau 30 Jahren mein allererstes Auto gekauft habe, hatte ich mir extra Freunde mitgenommen, die etwas von Technik verstanden. Denn ich steckte mitten in den

Opel Kadett C Coupe. Quelle: Archiv

Abiturprüfungen, die Grenze war ein paar Monate auf, und die westdeutschen Autohändler verkauften alles, was es gerade noch so aus der Garage schaffte. So erwarb ich in Lübeck-Schlutup einen Opel Kadett C Coupe für 800 Mark, Baujahr 1974. Den Zustand würde man heute mit „schrottreif“ bewerten. Aber schon damals setzte sich der Bauch regelmäßig gegen den Kopf durch. Inzwischen bin ich verheiratet, habe zwei Kinder und träume von einem Landrover. So einem, mit dem Professor Grzimek in Afrika hinter den Zebras hergefahren ist. Das Ding ist unverwüstlich, unheimlich praktisch und quasi ohne Wertverlust. „Kannste vergessen“, erwidert meine Frau seit Jahren meine vorsichtigen Versuche, ihr zu erklären, dass wir mit solch einem KfZ nicht nur für Schneekatastrophen sondern auch für jegliche anderen Klimaeskapaden langfristig gerüstet wären. Trotzdem abgelehnt. Naja, so ein Touran ist auch ganz nett.

