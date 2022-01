Gymnasium in Schönberg geht online: Internet-Offensive und Video statt Tag der offenen Tür

Schönberg

Er gehört zu den am besten besuchten Veranstaltungen der Schulen im Landkreis Nordwestmecklenburg: der Tag der offenen Tür des Ernst-Barlach-Gymnasiums in Schönberg. Zahlreiche Eltern und künftige Schüler der siebten Klassen nutzen alljährlich die Gelegenheit, um sich zu informieren. Wegen der Corona-Bestimmungen können sie das diesmal nicht im Gymnasium. Trotzdem lädt die Schule ein, die Einrichtung kennenzulernen. Sie präsentiert sich und zahlreiche Informationen rund um ihre Arbeit im Internet.

Das Gymnasium informiert auf seiner Homepage über den Schulbetrieb, die Anforderungen für die Schüler, die notwendigen Arbeitsmaterialien und viele mehr unter https://ebg-schoenberg.com/?page_id=16 Über diesen Link kann auch ein Anmeldeformular heruntergeladen werden. Ein Informationsflyer über das Ernst-Barlach-Gymnasium ist über eine andere Internetadresse zu bekommen: https://ebg-schoenberg.com/wp-content/uploads/2022/01/Flyer-des-EBG.pdf

„Es wird einen Imagefilm geben“

Dieses Angebot macht das Gymnasium schon jetzt. Zwei Schüler erweitern es in den kommenden Wochen. Der Zwölfklässler Nicolas Stolz kündigt an: „Es wird einen Imagefilm geben auf der Website.“ Der 17-Jährige konzipiert und produziert das Video gemeinsam mit Tobias Fischer, der ebenfalls in der Klassenstufe zwölf lernt. Dafür stellt das Kreismedienzentrum eine Videokamera bereit. „Wir sind dabei, die Sequenzen zu drehen“, berichtet Nicolas Stolz. Schüler und Lehrer werden interviewt, die Schule wird vorgestellt. Ab wann das Video auf der Internetseite www.ebg-schoenberg.com zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

Stammzellenspender für erkrankten Lehrer gesucht

In einer anderen Aktion am Ernst-Barlach-Gymnasium geht es um die Arbeit der gemeinnützigen Organisation DKSM, ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Sie hilft Leukämiekranken bei der Suche nach einem passenden Stammzellenspender, der ihr Leben retten kann. Nicolas Stolz sagt, warum sich Schüler und Lehrer jetzt mit der DKSM beschäftigen: „Anlass ist ein aktueller Fall in der Schule.“ Ein Pädagoge ist an Blutkrebs erkrankt.

Sein Kollege Lukas Convent (28) erklärt: „Schüler und Lehrer haben sich zusammengefunden und engagieren sich, um ihm zu helfen.“ Sie unterstützen die DKSM bei der Suche nach einem geeigneten Spender. Sie hängen Plakate auf, verteilen Flyer, vermitteln Informationen von Fachleuten übers Internet und bieten Registrierungssets an, mit denen zuhause völlig schmerzlos Wangenabstriche vorgenommen werden, die Aufschluss darüber geben, ob die eigenen Gewebemerkmale zu denen des Patienten passen. Die Abstrichproben können dann im Gymnasium abgegeben werden. Die DKSM wird sie analysieren und die Spender in ihre Kartei aufnehmen.

Von Jürgen Lenz